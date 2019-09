Gheorghe Flutur a inaugurat podul de peste râul Suceava, între Verești și Udești

Investiția s-a ridicat la suma de 1,6 milioane de lei. Circulația a fost reluată vineri dimineață. Pe lângă președintele Consiliului Județean, printre primii șoferi care au trecut podul redeschis s-a numărat și managerul Spitalului Județean Suceava, Vasile Rîmbu. “Mă bucur că s-a finalizat această lucrare care a durat doar două luni”, a spus Flutur

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inaugurat, vineri, podul de peste râul Suceava care face legătura între localitățile Verești și Udești, fiind primul care a trecut cu mașina pe podul la care s-a intervenit cu lucrări de consolidare și asfaltare. Printre primii șoferi care au trecut pe podul redeschis de peste râul Suceava s-a numărat și managerul Spitalului Județean Suceava, Vasile Rîmbu, acesta felicitându-l pe Gheorghe Flutur pentru finalizarea acestei investiții. Circulația rutieră pe acest pod (investiția s-a ridicat la suma de 1,6 milioane de lei) a fost reluată în jurul orei 10:00. Podul de la Verești a fost construit în anul 1964, are o lungime de 240 de metri și o lățime de șapte metri, fiind afectat de mai multe ori de inundații. Circulația a fost oprită după ce acesta a fost grav afectat de inundațiile din această primăvară. Până vineri, circulația în zonă s-a făcut pe un pod provizoriu construit în albia râului de Consiliul Județean Suceava. „Așa cum vă promiteam la finalul lunii septembrie redeschidem circulația pe podul de le Verești. Mă bucur că s-a finalizat această lucrare care a durat doar două luni. A fost o lucrare delicată pentru că am fost obligați să găsim firme care să aibă acest dispozitiv de ridicare a tablierului podului pentru că acesta a cedat. E vorba de o greutate de 300 de tone și aici a câștigat un consorțiu, o firmă din Suceava și o firmă din Ploiești. Lucrare e de 1,6 milioane de lei și în sfârșit dăm drumul la trafic în această zonă care leagă partea Suceava-Udești-Dolhasca de Verești-Salcea – drumul spre aeroport – Botoșani. Mă bucur că s-au ținut de cuvânt constructorii. Am găsit destul de greu firme care să își asume această responsabilitate. Podul de la Verești e făcut în 1965 are o lungime de 200 de metri și o lățime de 7,5 metri. Capacitatea portantă e de 60 de tone. Este dimensionat foarte bine pentru utilajele care circulă astăzi. Am folosit varianta prin albie destul de bine în această perioadă pentru că altfel oamenii trebuiau să ocolească mult. Am avut și o perioadă când a plouat și a trecut apa pe deasupra dar acum e bine”, a declarat Gheorghe Flutur.

Insistă pentru demararea proiectului centurii de sud a Sucevei

Președintele Consiliului Județean Suceava a mai solicitat autorităților centrale urgentarea începerii lucrărilor la a doua șosea de centură a municipiului Suceava, „Suceava Sud”, adică cea care să asigure devierea traficului greu din și spre Botoșani. Gheorghe Flutur a precizat că această șosea de centură ar urma să aibă o lungime de 7,4 kilometri, traseul urmând să treacă pe mai terenul comunei Ipotești și al orașului Salcea. „Este o șosea de care avem foarte mare nevoie noi sucevenii pentru a scoate din aglomerație municipiul Suceava. E momentul să lansăm acest proiect, pentru o șosea de centură care pornește tot de la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, și apoi spre Salcea. Asta va ajuta foarte mult circulația în municipiul Suceava și sigur că ne trebuie un inel, pentru a funcționa eficient. Zona de Nord, Nor-Est a Sucevei, între Burdujeni și Ițcani, acolo cred că pot fi amenajate niște drumuri lărgite”, a spus Gheorghe Flutur. (D.P.)