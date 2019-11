GENERAL CONSTRUCT  va construi sala de conferințe din curtea interioară a Palatului Administrativ

Licitația a fost organizată a treia oară, în acest an, de Consiliul Județean Suceava pentru atribuirea contractului de lucrări aferent obiectivului de investiție „Amenajare curte interioară a clădirii Palatului Administrativ în vederea creării unui spațiu cu funcțiunea sală de conferințe”, în condițiile în care primele două încercări au eșuat din lipsă de ofertanți. Valoarea estimată a contractului de execuție a lucrărilor, conform devizului general reactualizat, este de 5.941.482,10 lei fără TVA. Lucrarea este una destul de complexă, „sala de conferințe” fiind de fapt o clădire cu demisol și două etaje, iar constructorul are de respectat mai multe condiționări sau restricții legate de specificul clădirilor din zonă, monumente istorice etc.

Firma suceveană General Construct va fi cea care va realiza lucrările de amenajare a curții interioare de la Palatul Administrativ Suceava. Licitația a fost organizată a treia oară, în acest an, de Consiliul Județean Suceava pentru atribuire contractului de lucrări aferent obiectivului de investiție „Amenajare curte interioară a clădirii Palatului Administrativ în vederea creării unui spațiu cu funcțiunea sală de conferințe”, în condițiile în care primele două încercări au eșuat din lipsă de ofertanți. Nu mai puțin adevărat este că la primele două încercări – din martie și din mai – valoarea estimată a fost mult mai mică – 3.718.256,00 lei fără TVA față de 5.941.482,10 lei fără TVA cât a rezultat în urma reactualizării devizului general al proiectului. Chiar și în atare condiții, este de remarcat că abia o singură ofertă s-a prezentat la licitație. Practic, cunoscuta firmă suceveană General Construct este singurul ofertant în procedura organizată de Consiliul Județean Suceava, oferta depusă până la termenul limită de 9 octombrie. Potrivit datelor din SEAP a trecut de etapa analizei propunerii financiare. Este de precizat că au fost însă și trei subcontractanți declarați în respectiva procedură: CAR BOC, Instan Expert și Netcom Activ. Cel mai probabil, urmare a analizei documentelor suport DUAE – etapă pentru care există informații că ar fi trecut – se va întocmi raportul procedurii și apoi se va emite anunțul de atribuire al contractului de lucrări, cel mai probabil în jurul datei de 2 sau 3 decembrie.

Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor de construire a unui spațiu cu funcțiunea de sală de conferințe, prin amenajarea curții interioare a clădirii Palatului Administrativ, precum și modificarea și extinderea instalației de utilizare a gazelor naturale presiune medie cu SRM la capăt.

Conform anunțului de participare simplificat postat în SEAP la data de 19 septembrie la procedura de achiziție publică din 9 octombrie, valoarea estimată a contractului de execuție a lucrărilor, conform devizului general reactualizat, este de 5.941.482,10 lei fără TVA, din care 130.000 lei fără TVA pentru cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților și încă 5.725.598,13 lei fără TVA pentru cheltuieli pentru investiția de bază, la care se adaugă organizare de șantier: 85.883,97 lei fără TVA. „Valoarea estimată nu poate fi depășită deoarece autoritatea contractantă (Consiliul Județean Suceava – n.r.) nu dispune de fonduri pentru suplimentarea acesteia. Durata totală a contractului este de 20 luni, din care 18 luni pentru execuție lucrări”, se arată în sursa citată. Pe de altă parte, în fișa de date a achiziției se precizează referitor la ajustarea prețului contractului că aceasta se poate face, la solicitarea motivată a constructorului, abia după 12 luni de la semnarea contractului și/sau revizuirea anterioară, doar la valoarea lucrărilor rămase de executat. Lucrarea este una destul de complexă, „sala de conferințe” fiind de fapt o clădire cu demisol și două etaje, iar constructorul are de respectat mai multe condiționări sau restricții legate de specificul clădirilor din zonă, monumente istorice șamd. (D.P.)