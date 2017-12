Furtuna mare in micul PMP sucevean

Mica filiala suceveana a micutului Partid Miscarea Populara (PMP) trece prin mari zbateri. Joi a avut loc o sedinta a Consiliului Executiv al organizatiei judetene, in care presedintele Organizatiei Municipale Suceava a PMP, Marian Andronache, viceprimar al orasului, a anuntat ca va candida pentru a prelua conducerea filialei judetene a partidului.

Conform declaratiilor sale, ”in ultima perioada a avut loc un sir de evenimente in interiorul PMP Suceava, evenimente care nu fac deloc cinste si onoare partidului. Aceste evenimente au amenintat atat unitatea Organizatiei Municipale Suceava, cat si a altor organizatii din judet. Cel mai grav este faptul ca aceste disensiuni au fost generate artificial de doua, trei persoane rau intentionate din interiorul partidului, persoane care se afla chiar in structura de conducere a Organizatiei Judetene PMP. In lumina acestor evenimente surprinzatoare si deloc placute si la solicitarea mai multor colegi de partid, presedinti de organizatii, consilieri locali, primar si viceprimari, am decis sa candidez pentru functia de presedinte al Organizatiei Judetene PMP Suceava. Decizia asumata a fost comunicata in mod oficial tuturor participantilor la sedinta CEJ de astazi (joi, 30 noiembrie – n.r.). Am decis sa iau atitudine pentru ca partidul sa ramana unit, sa devina mai puternic si pentru a nu mai permite in interiorul partidului lipsa de transparenta, corectitudine, respect, incredere si onestitate”.

In traducere libera, vorbele vicelui Andronache vor sa spuna exact ceea ce stie orice sucevean cat de cat interesat de ce se intampla prin politica din targ. Mica organizatie judeteana a PMP exista practic doar prin cativa alesi, dintre care cel mai activ si mai vizibil este chiar Marian Andronache. In conducerea acestei organizatii este Corneliu Popovici, un cetatean caruia norocul nu i-a prea suras in politica, dar care atarnandu-se de cate vreun partid a prins ceva sinecuri aducatoare de banuti. Cum Popovici in fruntea PMP Suceava nu a insemnat nimic niciodata (functia de presedinte executiv sau un fel de prim-vicepresedinte al organizatiei aducandu-i insa caldutul post de membru in Consiliul de Administratie de la ACET), evident ca trebuia sa vina si momentul in care Andronache sa ceara pentru el fotoliul de sef al Organizatiei Judetene.

Se pare ca acest moment a venit exact cand Andronache se astepta mai putin, si anume cand in Consiliul Local sucevean se vota decizia grea a majorarii impozitelor pentru 2018. Cum Popovici n-a inteles nici in ziua de azi cum de exista PMP la Suceava, a incercat sa-l atace cat mai populist posibil pe Andronache, singurul om care chiar conteaza in PMP Suceava si care ocupa insa si functia de viceprimar, deci se presupune ca stie foarte bine de ce Primaria cerea consilierilor votarea respectivei majorari.

Declaratiile populiste si amenintarile fostului “liftier” al Elenei Udrea n-au avut niciun efect asupra lui Andronache, acest cerand insa acum debarcarea lui Popovici si probabil a inca unul – doi apropiati ai acestuia.

Confruntarea anuntata intre cei doi nu va avea insa vreun final sangeros. PMP Suceava fara Andronache nu exista, iar Popovici fara stipendiile de la ACET etc., nici atat. Asa ca, cel mai probabil, vicele de la Primarie va fi ales cat se poate de democratic sef al Organizatiei Judetene Suceava a PMP, iar “liftierul” Popovici va accepta in continuare un fel de pozitie de vice-, prim-vice-, sub- sef sau asa ceva.

De asemenea, acest mare razboi al micilor politicieni din targ nu va avea absolut niciun impact asupra sucevenilor, dar, daca tot e week-end prelungit, ne putem uita oleaca si la pasiunile aprige din politica celor care se joaca pe sub masa celor mari. (Tudor A.)