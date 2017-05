Fotografia excepțională a unui sucevean a ajuns printre favorite la un important concurs National Geographic

Cadrul selecționat de editorii National Geographic este o fotografie realizată de Cătălin Urdoi, pe vremea când locuia în Italia. Civita di Bagnoregio – „orașul care moare” din cauza eroziunilor la care este supus – a reprezentat o provocare pentru fotograful sucevean, care a reușit să facă o poză deosebită

Fotografia unui sucevean a ajuns printre favoritele editorilor concursului National Geographic Travel Photographer of the Year.

În perioada când fotograful sucevean Cătălin Urdoi locuia la Roma, a vizitat de multe ori zona Civita di Bagnoregio, dar condițiile meteo îl împiedicau să obțină un cadru bun.

„În acea dimineață am avut o presimțire, e un al șaselea simț fotografic, dacă îi pot spune așa. M-am trezit devreme tare. De la Roma până la Civita sunt circa două ore și 30 de minute de mers cu mașina. Am ajuns, mi-am pregătit sculele foto și am coborât din mașină spre a inspecta zona. Era o ceață densă și o umiditate accentuată, nu se zărea nimic la cinci metri în față, ce să mai vorbim despre panorama zonei. M-am întors la mașină ușor dezamăgit, dar ceva m-a oprit. Mi-am servit resemnat cafeaua pregătită in termos de acasă și am mai zăbovit în mașină. La câteva zeci de minute, condițiile atmosferice s-au schimbat brusc, ceața începea să se disipeze, moment în care am simțit ca asta e dimineața așteptată. Într-adevăr, așa a fost, ceața a coborât și a dat naștere scenei surprinse în acest cadru. A fost magie”, a povestit Cătălin Urdoi.

Să aibă fotografia selecționată în această etapă a concursului este o reușită pentru el. Din aceste selecții juriul va alege cadrele câștigătoare pentru fiecare din cele trei categorii: Natură, Orașe și Oameni.

„Sunt mândru că în cele patru săptămâni de înscrieri suntem deja șase români care avem fotografii în galerie. Raul Jichici, Radu Dumitrescu, subsemnatul, Popescu Cezar, Călin Stan și Andrei Duman suntem până în momentul de față românii ale căror cadre sunt prezente în rândul celor mai apreciate din concurs. Cum am spus de fiecare dată, potențialul fotografic al României se dezvoltă cu pași repezi și sunt bucuros că reușim să ridicăm numele României, în materie de fotografie, acolo unde îi este locul”, a concluzionat fotograful Cătălin Urdoi.

Cătălin Urdoi, în vârstă de 33 de ani, este un fotograf freelancer din Rădăuți, a cărui muncă este extrem de apreciată în România și peste hotare. Mai multe fotografii de-ale sale au ajuns în celebra publicație National Geographic. (Dănuț ZUZEAC)