FOTO, VIDEO: Misiune dramatica de salvare la Calafindesti. Muncitorul prins sub malul de pamant a fost declarat mort

UPDATE 23.50: In ciuda eforturilor sustinute ale salvatorilor, care au lucrat sustinut aproape 5 ore pentru extragere, dar si a echipajelor SMURD si SAJ de a-l resuscita, barbatul in varsta de aproximativ 40 de ani a fost declarat decedat de medicul prezent la fata locului (ora 23:45).

UPDATE 23.15: In jurul orei 22:45, victima surprinsa de malul de pamant a fost extrasa. Misiunea a fost extrem de dificila, din cauza malului de pamant instabil, mocirlos, cu o adancime de aproximativ 5 metri, care se surpa in permanenta din cauza infiltratiilor apei, punand in pericol chiar si viata salvatorilor. Dupa eforturi sustinute, trupul victimei a fost recuperat si predat echipajului SMURD, care efectueaza manevre de resuscitare.

UPDATE: 20.20: Muncitorul prins sub pamant si-a pierdut cunostinta, echipajele de interventie depun eforturi uriase pentru scoaterea sa de sub pamantul surpat.

STIREA INITIALA: Vineri dupa-amiaza, in jurul orei 19.00, la Calafindesti, trei muncitori care sapau un sant pentru canalizare au fost prinsi sub un mal de pamant. Doi dintre muncitori au fost scosi de colegii lor, dar unul a ramas prins in pamant, fiind acoperit pana in zona pieptului. La fata locului au intervenit modulul multirisc si o autospeciala ISU, fiind prezente o ambulanta SMURD si doua de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Celor dou muncitori scosi de colegi de sub pamantul prabusit li s-a acordat primul ajutor si au fost transportati la spital.

Din pacate, pentru scoaterea celui de-al treilea, gasit de echipajele de interventie constient si cooperant, se lucreaza in continuare, interventia fiind ingreunata si de faptul ca malurile se surpa incontinuu, fiind imbibate de apa.