FOTO, VIDEO: Ciocnire frontala intre doua masini la Ilisesti. Sase persoane transportate la spital

Vineri, 22 februarie, in jurul orei 14.15, in curbele de pe raza comunei Ilisesti a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme. In urma impactului, sase persoane aflate in cele doua masini au fost ranite, una dintre ele ramanand incarcerata. La fata locului au intervenit modulul SMURD, cu autospeciala pt descarcerare si 2 ambulante SMURD (B2+TIM), cu sprijinul a 2 echipaje SAJ.



Toate cele sase persoane au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijir medicale. Politistii continua cercetarile la fata locului pentru stabilirea cu exactitate a modului in care s-a produs accidentul.