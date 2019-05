(FOTO) Sofer mort in urma unui accident in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism, la Oniceni

Marti dupa amiaza, in jurul orei 14.30, pe E 85, pe raza localitatii Oniceni, judetul Suceava, a avut loc un grav accident de circulatie in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism. Din nefericire, soferul unuia dintre camioane, un barbat de 48 de ani, a murit in urma impactului, cadavrul sau fiind scos de echipajele de descarcerare din cabina TIR-ului. Un al doilea TIR, incarcat cu apa minerala, s-a oprit in gardul unei gospodarii, dupa ce a parcurs o distanta considerabila pe un camp de pe marginea soselei. Autoturismul a ajuns de asemenea mult in afara soselei, oprindu-se in niste boscheti.

Traficul este blocat pe ambele sensuri.

Șoferul autoturismului a refuzat transportul la spital. Șoferul celui de-al doilea autotren, cu leziuni minore, a fost transportat la spital de către ambulanța SAJ.

Politistii fac cercetari pentru a stabili modul in care s-a produs accidentul.