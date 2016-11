Fotbalistul care a batut un arbitru la Serbăuți, reținut de politiști pentru 24 de ore

Ionuț Onesim a petrecut o zi în arestul IPJ Suceava, fiind urmărit penal pentru comiterea infracțiunilor de „lovire sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice” . Polițiștii au dispus acest lucru după ce jucătorul echipei Bucovina Serbăuți l-a agresat fizic pe arbitrul Florin Blanariu, în timpul unui meci de Liga a V-a disputat în data de 30 octombrie. Onesim a fost eliberat din arest în cursul zilei de ieri, fiind pus sub control judiciar. “Sper să fie primul și ultimul jucător reținut pentru acte de violență pe stadioanele din județul Suceava. E un semnal de alarmă. Violența nu aduce nimic bun”, a precizat președintele AJF Suceava, Ciprian Anton

Caz fără precedent în fotbalul românesc. Un jucător a fost reținut de Poliție după ce a bătut un arbitru pe terenul de fotbal. S-a întâmplat la un meciul de Liga a V-a dintre Bucovina Serbăuți și Sporting Poieni Solca, desfășurat duminică, 30 octombrie, pe parcursul și la finalul căruia, arbitrul sucevean Florin Blanariu a fost amenințat, injurat, scuipat, alergat de-a lungul terenului și lovit cu pumnii de mai mulți jucatori și spectatori ai echipei din Serbăuți.

Incidentele au început în minutul 93 al meciului, când Ionuț Onesim (19 ani), jucător la Bucovina Serbăuți a primit al doilea cartonaș galben, moment în care l-a lovit pe arbitrul Florin Blanariu cu pumnul în față cu, provo­cându-i acestuia o sângerare nazală. Imediat, arbitrul a fluierat întreruperea jocului după care a fost lovit de apro­xi­mativ 40-50 spectatori care au intrat pe terenul de joc. Peste puțin timp, în apro­piere de vestiare, același jucător, Ionuț Onesim, l-a lovit din nou pe arbitru, cu pumnul peste ureche.

Ulterior, în baza unui certificat me­dico-legal în care se specifică că a avut nevoie de 4-5 zile de ingrijiri medicale în urma loviturilor primite, Florin Blanariu a depus plângere penală împotriva jucătorului pentru comiterea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

In cursul zilei de luni, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de Ionuț Onesim dar și față de un alt bărbat de 28 ani, din comuna Serbăuți, Vasile Nicolae Sandru, pentru comiterea infracțiunilor de „lovirea sau alte vio­lențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”, iar Ionuț Onesim a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Suceava. Cercetările sunt continuate urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă”, se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava.

In cursul zilei de ieri Ionuț Onesim a fost eliberat din arestul IPJ Suceava, fiind pus sub control judiciar. “Polițiștii atrag încă o dată atenția cu privire la comportamentul adoptat în timpul activităților sportive, sportivii căpătând deseori rolul de formatori de opinie în rândul tinerilor în special, promovarea fair-play-ului fiind o prioritate a oricărei manifestări sportive”, se precizează în comunicatul emis ieri de IPJ Suceava.

Ciprian Anton: “E un semnal de alarmă. Violența nu aduce nimic bun”

Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal, speră ca astfel de cazuri să nu se mai repete, anun­țând că, pe viitor, va obliga clu­burile să aibă cel puțin un polițist, un jandarm sau un agent de pază la teren pe toată durata unui meci. “Noi, pe linie sportivă, am luat măsuri. Am dictat cele mai mari amenzi care sunt prevăzute în regulament. Sper să fie primul și ultimul jucător reținut pentru acte de violență pe stadioanele din județul Suceava. E un semnal de alarmă pentru toți membrii afiliați. Violența nu aduce nimic bun. Noi obligăm cluburile să aibă forțe de ordine la meci, dar, din lipsa de personal, acest lucru nu se respectă de multe ori. Avem o colaborare bună cu Jandarmeria, prin care anunțăm care sunt meciurile cu risc, asta în funcție și de cazierul clubului. Nu putem însă să ghicim unde vor apare incidente, în condițiile în care, în fiecare duminică, în jur de 25 de localități găzduiesc meciuri de fotbal. In viitoarea Adu­narea Generală, voi propune îmbună­tățirea regulamentului, astfel încât să obligăm cluburile organizatoare să aibă un agent de pază la fiecare meci”, a precizat președintele Asociației Ju­dețene de Fotbal, Ciprian Anton.

Bucovina Serbăuți se retrage din campionat

Comisia de Disciplină l-a suspendat pe principalul bătăuș al echipei din Serbăuți, Ionuț Onesim, pentru o perioadă de doi ani, acordându-i totodată și o amendă record în valoare de 4.000 de lei.

Eliminat în același meci din 30 octombrie, jucătorul Alexandru Grigoriciuc, tot de la Bucovina Serbăuți, a primit 5 etape de suspendare și o amen­dă sportivă de 600 de lei, după ce l-a înjurat, amenințat și scuipat pe arbitrul Blanariu la ieșirea de pe teren.

In plus, pentru incidentele provocate de spectatori, Comisia de Disciplină a suspendat terenul din Serbăuți pentru 6 etape și a amendat clubul Bucovina cu 600 de lei. Bucovina Serbăuți nu a fost programat în etapa de duminică trecută, iar ieri a anunțat AJF Suceava că se retrage din campionatul județean. (Dănuț CHIDOVET)