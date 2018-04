Fostul şef de post de la Moara, condamnat la peste cinci ani de puşcărie

Tribunalul Suceava l-a condamnat pe agentul Vasile Romică Albu, fostul şef de post de la Moara, la cinci ani, trei luni şi 10 zile de închisoare pentru luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu. In acelaşi dosar au mai fost condamnaţi la pedepse cu închisoare, însă cu suspendare şi poliţiştii Cristian Stefanovici, Vasile Popovici şi Vlad Nastasiea. Aceştia sunt acuzaţi că au primit de la şoferi sume cuprinse între 50 şi 200 de lei pentru a trece cu vederea anumite abateri la legislaţia rutieră

Tribunalul Suceava l-a condamnat pe inculpatul Vasile Romică Albu la cinci ani, trei luni şi 10 zile de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu. In acelaşi dosar au mai fost condamnaţi la câte doi ani şi 11 luni de închisoare cu suspendare Cristian Stefanovici şi Vasile Popovici, în timp ce Vlad Nastasiea s-a ales cu un an de închisoare cu suspendare. Decizia magistraţilor suceveni nu este definitivă. In urmă cu doi ani de zile, Curtea de Apel Suceava l-a achitat pe al cincilea poliţist din dosar, agentul de poliţie Gabriel Marţincu pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual.

Amintim că la începutul anului 2015, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au trimis în judecată, în stare de libertate, cinci poliţişti de la Secţia de Poliţie Moara, respectiv agenţii Vasile Romică Albu pentru săvârşirea a 11 infracţiuni de luare de mită, 10 infracţiuni de abuz în serviciu şi şase infracţiuni de fals intelectual, Vlad Nastasiea pentru luare de mită şi fals intelectual, Cristian Stefanovici şi Vasile Popovici pentru două infracţiuni de luare de mită, două infracţiuni de abuz în serviciu şi fals intelectual şi Gabriel Constantin Marţincu pentru comiterea a două infracţiuni de luare de mită, două infracţiuni de abuz în serviciu şi o infracţiune de fals intelectual.

Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că în data de 5 octombrie 2013, inculpatul Vasile Romică Albu, în calitate de agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţie Moara, fiind şi şeful de post al acestei secţii de poliţie, a cerut şi primit de la F.S.S. suma de 100 de lei pentru a nu-l sancţiona contravenţional pentru că a făcut o depăşire într-o zonă cu linie continuă, ce presupunea aplicarea unei sancţiuni contravenţionale constând în amendă cuprinsă între 320 şi 400 de lei şi suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, întocmind în schimb procesul verbal de sancţionare în care a menţionat în mod nereal că fapta comisă constă în neataşarea centurii de singuranţă, aplicând o amendă de 160 de lei şi două puncte penalizare. Numitul F.S.S. a ţinut să precizeze că poliţistul a venit cu propunerea de a primi 100 de lei.

La data de 14 noiembrie 2013, poliţistul Vasile Romică Albu a primit de la I.H. suma de 100 de lei pentru a nu-l sancţiona contravenţional pentru că a făcut o depăşire neregulamentară, încălcând marcajul continuu, ce presupunea aplicarea unei amenzi cuprinse între 320 şi 400 de lei şi suspendarea permisului pentru 30 de zile. Agentul de poliţie a însemnat în mod nereal în procesul verbal de sancţionare că I.H. nu purta centura de siguranţă, sancţionându-l cu 160 de lei şi două puncte penalizare.

In data de 19 ianuarie 2014, poliţistul Vasile Romică Albu a primit de la numita G.M.L. suma de 100 de lei pentru a nu-i fi reţinut certificatul de înmatriculare. In schimbul banilor primiţi, Romică Albu nu a sancţionat-o pe şoferiţă pentru că aceasta avea la autoturism montat un sistem de iluminare neomologat tip xenon pe lumini de întâlnire, întocmind un proces verbal de sancţionare în care a menţionat că aceasta nu purta centura de si­guranţă.

La data de 24 februarie 2014, poliţistul Vasile Romică Albu a primit de la numitul I.F.S. suma de 150 de lei pentru a nu-l amenda deoarece a făcut o depăşire neregulamentară într-o zonă cu linie continuă, faptă pentru care trebuia să fie sancţionat cu amendă cuprinsă între 320 şi 400 de lei şi suspendarea permisului pentru 30 de zile. Ca şi în celelalte cazuri, agentul de poliţie a întocmit un proces verbal în care a notat că şoferul nu purta centură de siguranţă.

La data de 22 ianuarie 2014, poliţistul Vasile Romică Albu a fost anunţat prin 112 faptul că pe raza sa de competenţă a avut loc un accident de circulaţie. Chiar dacă şoferul responsabil de comiterea evenimentului rutier mirosea a băuturi alcoolice, poliţistul nu l-a sancţionat penal sau contravenţional şi mai mult, a inserat menţiuni false în fişa de eveniment şi în registrul de ­e­videnţă.

La data de 27 ianuarie 2014, agentul de poliţie Vasile Romică Albu a primit de la numitul O.B. suma de 50 de lei pentru a nu-l amenda pe motiv că transporta pe drumurile publice animale fără a avea emise documente sanitar veterinare, întocmind în schimb un proces-verbal de sancţionare în care a menţionat faptul că şoferul nu purta centura de siguranţă şi îi lipseau documentele.

La data de 11 februarie 2014, poliţistul Vasile Romică Albu a primit de la numita T.M.N. suma de 50 de lei pentru a o amenda cu o sancţiune mai blândă pentru că avea pe bancheta din faţă a autoutilitarei mai multe persoane decât sunt prevăzute în certificatul de înmatriculare al vehiculului.

La data de 14 februarie 2014, poliţistul Vasile Romică Albu, deşi a observat că şoferul I.A. a comis o contravenţie la regimul circulaţiei rutiere, nu a luat nicio măsură împotriva sa.

La data de 15 februarie 2014, acelaşi poliţist, deşi a depistat o persoană care transporta cu căruţa lemn fără a avea documente legale de provenienţă, în schimbul sumei de 50 de lei nu a aplicat nicio sancţiune.

La data de 15 februarie 2014, poliţistul Vasile Romică Albu a depistat o maşină în care era transportat lemn fără a avea documente legale de provenienţă, iar în schimbul sumei de 50 de lei a trecut totul cu vederea.

La data de 15 februarie 2014, acesta a oprit în trafic un şofer care transporta animale fără a avea documente sanitar-veterinare, iar în schimbul unei sume de bani nu a luat nicio sancţiune.

La data de 11 februarie 2014, Vlad Nastasiea, în calitate de agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţia Moara, a primit de la numitul S.F. suma de 50 de lei pentru a nu-l amenda şi pentru a-i aplica doar un avertisment pentru că nu a prezentat la control certificatul de înmatriculare al autovehiculului. La data de 14 fe­bruarie 2014, poliţistul a menţionat în mod fals în procesul-verbal de sancţionare contravenţională că S.F. nu a purtat centura de siguranţă, pentru a-l scăpa pe acesta de o amendă mult mai mare şi de reţinerea certificatului de înmatriculare.

La data de 7 februarie 2014, agenţii de poliţie Cristian Stefanovici şi Vasile Popovici, de la Postul de Poliţie Moara, au primit de la numita M.B. suma de 100 de lei pentru a nu o sancţiona contravenţional pentru comiterea faptei de nerespectare a obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire pe timpul zilei, întocmind în schimb un proces-verbal de sancţionare în care au menţionat comiterea faptei de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a avea asupra sa cartea de identitate.

La data de 13 februarie 2014, poliţiştii Cristian Stefanovici şi Vasile Popovici, deşi au constatat săvârşirea faptei de conducere a unui autovehicul pe care erau montate lumini de o altă culoare sau intensitate decât cea prevăzută de legiuitor, nu au procedat la sancţionare, drept răsplată primind de la şofer suma de 100 de lei. Chiar dacă ambii poliţişti au constatat săvârşirea contravenţiei, de comun acord au hotărât să nu aplice dispoziţiile legale în materie de sancţionare, în sarcina fiecăruia dintre inculpaţi fiind reţinută comiterea infracţiunii de abuz în serviciu. De asemenea, deşi banii au fost primiţi de Vasile Popovici, infracţiunea de luare de mită a fost reţinută în sarcina amândurora.

La data de 20 martie 2014, inculpatul Gabriel Constantin Marţincu, în calitate de agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţie Moara, a primit de la agentul sub acoperire B.C. suma de 200 de lei pentru a nu-l amenda pe motiv că a făcut o depăşire pe linie continuă, faptă ce presupunea aplicarea unei sancţiuni contravenţionale constând în amendă cuprinsă între 320 şi 400 de lei şi suspendarea permisului pentru 30 de zile. Acesta a întocmit în schimb un proces verbal în care a menţionat în fals că fapta comisă a fost cea de nefolosire a luminilor de întâlnire, amendându-l pe şofer cu 170 de lei.

Tot la data de 20 martie 2014, poliţistul Gabriel Constatin Marţincu a primit de la agentul sub acoperire C.S. suma de 200 de lei pentru a nu-l amenda că a făcut o depăşire pe linie continuă, faptă ce este sancţionată contravenţional cu amendă cuprinsă între 320 şi 400 de lei şi cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile.

Procurorii suceveni au precizat că „prin faptele lor, de a nu sancţiona, cel mai adesea contra unor sume de bani, faptele contravenţionale pe care le-au constatat, inculpaţii au cauzat o vătămare gravă drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei pe care o reprezintă, prin ştirbirea încrederii populaţiei în eficienţa şi corectitudinea agenţilor statului în aplicarea normelor de drept”.

Instanţa de judecată urmează a se pronunţa cu privire la confiscarea sumelor de bani obţinute de nedrept de inculpaţi ca urmare a comiterii faptelor de luare de mită şi urmează să anuleze procesele verbale de sancţionare contravenţională întocmite în fals de către inculpaţi. (Dănuţ ZUZEAC)