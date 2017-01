Fostul primar din Vicovu de Jos, din nou urmărit penal pentru afaceri nelegale de 4,5 milioane de euro cu Primăria pe care a condus-o

Plângerea Curții de Conturi împotriva soluției de neurmărire penală și netrimitere în judecată a lui Constantin Mutescu a fost admisă de Curtea de Apel Suceava. Dosarul a fost repus pe rol și cauza are un prim termen pe 3 februarie a.c.

Curtea de Apel Suceava a admis la sfârșitul săptămânii trecute plângerea împotriva soluției de neurmărire penală – netrimitere în judecată formulată de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Suceava împotriva unei decizii a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, privind utilizarea nelegală a fondurilor publice ale comunei Vicovu de Jos de către primarul în exercițiu de până în vara anului 2016, Constantin Mutescu. Potrivit sentinței în dosarul 5202/86/2016, s-a dispus repunerea cauzei pe rol, primul termen fiind stabilit pentru data de 3 februarie a.c..

Reamintim că în urmă cu aproapre 2 ani, în luna martie a anului 2015, Agenția Națională de Integritate a considerat că Constantin Mutescu, primarul comunei Vicovu de Jos, este în conflict de interese, fiind acuzat că în calitatea sa de primar a încheiat 12 contracte, în valoare totală de peste 4,5 milioane de euro, cu SC Vicov Construct SRL, societate pe care a administrat-o până în data de 24 iunie 2008.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către Constantin Mutescu, primarul comunei Vicovu de Jos. ANI a constatat că, în perioada exercitării mandatului, Mutescu a încheiat, în calitate de reprezentant al Primăriei, un număr de 12 contracte în valoare totală de 20.749.718,03 de lei (4.683.274,98 de euro) cu SC Vicov Construct SRL – societate comercială în cadrul căreia a deținut atât calitatea de asociat, cât și funcția de administrator până la data de 24 iunie 2008. Astfel, Constantin Mutescu a încălcat dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, conform cărora „fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial (…) pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți pentru a verifica dacă primarul Constantin Mutescu a comis infracțiunea de conflict de interese sau nu.

Acesta a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare. Constantin Mutescu nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului de apărare.

Vicov Construct, abonată acum câțiva ani la licitații europene, firma fanion a primarului Constantin Mutescu din Vicovu de Jos, transferată, după 2008 către un apropiat al său, Vasile Tugui, devenit patron cu numele, a intrat în insolvență la sfârșitul anului 2014.

In urmă cu patru ani, “Obiectiv de Suceava” arăta că unul dintre cei mai importanți beneficiari ai proiectelor finanțate din bani europeni în județul Suceava este SC Vicov Construct SRL, Vicovu de Jos. In mod de-a dreptul miraculos, prin numai trei contracte finanțate european, firma Vicov Construct a obținut în anul 2010 lucrări în valoare totală de 7.336.269 de lei noi (peste 73 de miliarde de lei vechi).

Arătam și la acea vreme că societatea comercială este coordonată de primarul comunei Vicovu de Jos, Constantin Mutescu, cel care declarându-se independent, a obținut în 2008 cel mai mare număr de voturi în comuna suceveană. După ce a ajuns primar, Mutescu a știut să își gestioneze noua ocupație în folosul său și al firmei sale pe care, în acte, a cesionat-o unei alte persoane. Dar și persoana desemnată a fost la fel de convingătoare, câștigând licitațiile organizate pentru investițiile din comuna Vicovu de Jos promovate de primarul Constantin Mutescu, dar și din alte localități ale județului.

Numai că parcursul firmei nu a fost lipsit de sincope. In vara anului 2010, Tribunalul a decis deschiderea procedurii de insolvență la firma ce a aparținut primarului din Vicovu de Jos, Constantin Mutescu. Cererea de insolvență a venit din partea unui partener de afaceri a firmei vicovene – SC Labirint Com SRL Frătăuții Vechi pentru un debit neachitat de 810 milioane de lei. Ziarul “Obiectiv” arăta la vremea respectivă că SC Labirint Com SRL Frătăuții Vechi s-a adresat Secției comerciale și de contencios administrativ și fiscal din cadrul Tribunalului Suceava, solicitând deschiderea procedurii insolvenței împotriva SC Vicov Construct SRL, pentru recuperarea unui debit de 81.027 lei (810 milioane lei vechi) reprezentând contravaloarea unei facturi fiscale emise la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut pentru mai multe cantități de beton. Reprezentanții firmei din Frătăuți au cerut și angajarea răspunderii materiale a administratorului, a organelor de conducere a societății, precum și a oricăror alte persoane care au cauzat starea de insolvență. Aceștia arătau că SC Vicov Construct a emis o filă CEC pentru respectiva sumă, care însă nu a putut fi încasată întrucât a fost semnată de o persoană din cadrul firmei vicovene a cărei semnătură nu a fost recunoscută de bancă.

SC Vicov Construct a depus o contestație la Tribunal împotriva cererii SC Labirint Com, arătând că între cele două societăți există de mai multă vreme relații contractuale, fiind o obișnuință înmânarea către celălalt partener de file de CEC în alb, pentru a se operativiza decontările. Or, în această situație, CEC-ul la care se face referire a fost completat și semnat de un reprezentant al SC Labirint Com și este normal, în aceste condiții, să fi fost refuzat la plată. In final, procedura de insolvență a fost stinsă, după ce părțile s-au împăcat și fiecare a achitat ce avea de plătit una celeilalte.

După experiența dramatică a procedurii de insolvență, din care a scăpat cu bine, SC Vicov Construct SRL s-a apucat serios de treabă și a câștigat, unul după altul, proiecte europene la Vicovu de Jos, dar și la Mușenița. Astfel, în data de 4 ianuarie 2010, fosta societate a primarului din Vicovu de Jos a câștigat proiectul de execuție pentru “Rețele de canalizare și stație de epurare și alimentare cu apă” în comuna Vicovu de Jos, în valoare de 6.322.176 de lei. In aceeași zi, Vicov Construct a adjudecat și licitația pentru proiectarea și execuția lucrării “Modernizare drum comunal Remezău km. 0 – 1000”, în valoare de 854.193 de lei. La sfârșitul anului, în data de 1 noiembrie, Vicov Construct a câștigat din nou, adjudecându-și licitația privind refacerea terasamentului de drum pe o distanță de 16 kilometri pe DJ 291 Siret – Mușenița, în vederea aducerii la stadiul tehnic inițial. (O.S.)