Fostul primar din Slatina a fost reținut după ce ar fi „împrumutat” mai mulți rromi din Mironu pentru a-l vota la alegerile locale din 2016

Fostul primar din comuna Slatina, Ilie Gherman, a fost reținut ieri pentru 24 de ore pentru fals intelectual în formă continuată, uz de fals, fals în declarații și fraudă la vot. Gherman este acuzat că ar fi mutat ilegal mai mulți rromi din Mironu în Slatina, pentru ca aceștia să îl voteze la alegerile locale din 2016. Chiar și cu această manevră, Ilie Gherman nu a reușit să obțină un nou mandat, vărul său, Vlad Gherman, câștigând fotoliul de primar al comunei Slatina cu cinci voturi în plus

Poliția municipiului Fălticeni, sub coordonarea Parchetului din localitate, a dispus ieri după-amiază reținerea pentru 24 de ore a lui Ilie Gherman, de 53 de ani, fostul primar din comuna Slatina. În sarcina lui au fost reținute infracțiunea de fals ­in­telectual în formă continuată, 11 infracțiuni de uz fals, 11 infracțiuni de fals în declarații și infracțiunea de fraudă la vot. În activitatea lui infracțională, Gherman ar fi fost sprijinit de fosta secretară din comuna Slatina, care este cercetată în stare de li­bertate.

Fostul primar este acuzat că în primăvara anului trecut a „împrumutat” 12 persoane de etnie rromă din satul Mironu, comuna Valea Moldovei. Concret, la începutul lunii aprilie 2016, la Serviciul de Evidență a Persoanei din Fălticeni s-au prezentat 12 persoane de etnie rromă ce aveau domiciliul în Mironu – Valea Moldovei care au cerut viză de flotant în comuna Slatina. Aceștia au primit viza și au devenit astfel primii țigani domiciliați în Slatina, deoarece conform recensământului din 2011, în comuna din apropiere de Fălticeni nu erau înregistrate persoane de etnie rromă. În aceste condiții, 10 din noii „cetățeni” din Slatina și-au exercitat dreptul la vot în ziua de 5 iunie 2016.

Conform anchetatorilor, Ilie Gherman ar fi încercat să obțină astfel mai multe voturi la alegerile din vara anului trecut, alegeri pierdute la mustață în fața vărului său, Vlad Gherman. În comuna Slatina, spiritele s-au încins încă din seara zilei de 5 iunie 2016, după ce numărătoarea paralelă a dat drept câștigător al fotoliului de primar pe Vlad Gherman, candidat al Partidului Social Democrat. Ilie Gherman, primar în funcție și candidat pentru un nou mandat din partea PNL, văr al celui dintâi, s-a făcut foc și pară când a aflat că ruda lui i-a luat fotoliul de primar cu numai 9 voturi în plus. Susținătorii primarului în funcție Ilie Gherman s-au adunat atunci din toate părțile comunei pentru a-i susține cauza. Fiindcă situația era pe cale să se agraveze, la Slatina au descins două echipaje de jandarmi și trei echipaje de poliție, în total 35 de oameni ai legii, pentru a calma spiritele.

În aceste condiții, s-a reluat numărătoarea voturilor și s-a stabilit că Vlad Gherman este noul primar al comunei Slatina, care a câștigat competiția electorală cu 5 voturi în plus față de verișorul său, Ilie Gherman. Trebuie menționat că noul primar social-democrat al comunei Slatina, Vlad Gherman, este, ca și Ilie Gherman, angajat în afaceri cu lemn în bazinul râului Suha Mică, ce traversează comuna Slatina. După o nouă agitație petrecută în dimineața zilei de 6 iunie 2016 și după ce sacii cu buletinele de vot au fost preluați spre renumărare la Biroul Electoral Județean, spiritele electorale ale alegătorilor de la Slatina s-au mai calmat.

Trimis în judecată pentru abuz în serviciu

La data de 22 iunie 2015, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a fostului primar al comunei Slatina, Ilie Gherman, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu.

Din probele administrate la dosar, pe parcursul urmăririi penale, a reieșit faptul că Scoala Gimnazială Herla are calitatea de ordonator terțiar de credite, iar primarul comunei Slatina are calitatea de ordonator principal de credite al bugetului local și potrivit dispozițiilor legale are obligația să solicite Trezoreriei Muncipiului Fălticeni deschiderea de credite în vederea asigurării de fonduri pentru plata drepturilor salariale ale angajaților din cadrul unității de învățământ preuniversitar, precum și pentru cheltuielile materiale necesare desfășurării procesului de învățământ.

În cursul lunii martie 2013, Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava a comunicat Primăriei comunei Slatina repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pe anul 2013, aprobată de Ministerul Finanțelor Publice, printre acestea regăsindu-se și sumele pentru finanțarea cheltuielilor de personal din învățământ, pentru finanțarea cheltuielilor materiale din învățământ și pentru finanțarea hotărârilor judecătorești din învățământ.

Astfel, Ministerul Finanțelor Publice a repartizat pe trimestrul IV din 2013, pentru Scoala Gimnazială Herla, următoarele sume: 322.800 de lei pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul din învățământ, 78.700 de lei pentru finanțarea hotărârilor judecătorești din învățământ și 115.200 de lei pentru finanțarea cheltuielilor materiale din învățământ.

Ulterior, școala a înaintat către Primăria comunei Slatina bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul fiscal 2013 cu repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA, sumele aprobate și repartizate pentru finanțarea cheltuielilor din învățământ fiind virate de Ministerul Finanțelor Publice încă din primul trimestru al anului 2013.

Procurorii au stabilit că inculpatul Ilie Gherman a știut de la începutul lunii septembrie 2013 că din data de 1 septembrie 2013 a fost numit un nou director al Scolii Gimnaziale Herla și întrucât era în conflict personal cu acesta, pentru a se răzbuna, a luat hotărârea infracțională de a nu-și îndeplini corespunzător atribuțiile de serviciu pe care le are în calitate de ordonator principal de credite, în sensul de a înceta finanțarea unității de învățământ, urmărind blocarea activității acesteia, prin imposibilitatea achitării drepturilor salariale către cadrele didactice și personalul auxiliar.

„Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârii infracționale, inculpatul Gherman Ilie și-a creat un mecanism infracțional, în sensul că a interzis angajaților din cadrul Primăriei comunei Slatina să primească și să înregistreze corespondența cu Scoala Gimnazială Herla pentru a se crea o falsă justificare a activității infracționale, respectiv lipsa solicitării de emitere a dispoziției bugetare de deschidere de credite pentru trimestrul IV/2013 și, totodată, și-a luat concediu de odihnă și concediu medical, crezând că astfel va fi exonerat de răspundere penală, deși toate probele administrate în cauză confirmă că și din aceste situații a fost singurul care a gestionat problema emiterii dispoziției bugetare”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Concret, s-a reținut că inculpatul Ilie Gherman, în calitate de primar al comunei Slatina și ordonator principal de credite, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a refuzat să emită dispoziția bugetară de des­chidere de credite pe trimestrul IV al anului 2013 pentru Scoala Gimnazială Herla, blocând astfel finanțarea unității de învățământ preuniversitar de stat, care s-a aflat în imposibilitatea de a achita drepturile salariale ale cadrelor didactice și personalului auxiliar pentru lunile septembrie și octombrie 2013, în valoare totală de 378.319 de lei și blocând și achiziția de lemne pentru foc în valoare de 66.803 de lei, modalitate prin care a creat o vătămare a intereselor legitime ale unității de învățământ și a produs un prejudiciu în ­va­loare totală de 445.122 de lei. (Dănuț ZUZEAC)