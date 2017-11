Fostul primar de Câmpulung Gabriel Serban, fostul consilier județean Ioan Piticari și o funcționară APIA, trimiși în judecată pentru fraudare de bani europeni

Valoarea totală a prejudiciului este de aproape 1,2 milioane de lei. Toate învârtelile s-au făcut în jurul Asociației Producătorilor și Crescătorilor de Taurine „Piatra Soimului”, condusă de Ioan Piticari și de familia sa. Cu sprijinul fostului primar de Câmpulung Constantin Gabriel Serban și al funcționarei Nicoleta Cheler, de la APIA Suceava, consilierul județean la acea vreme Ioan Piticari a obținut subvenții pe suprafața de pășune în două etape, de câte aproximativ 600 de mii de lei, fostul primar Serban semnând documente false pentru obținerea de suvenții în cuantum de peste 200.000 de lei

Fostul primar al municipiului Câmpulung Mol­do­­venesc Constantin Gabriel Serban, fostul consilier județean Ioan Piticari, dar și un funcționar public din cadrul APIA Suceava, Nicoleta Cheler, au fost trimiși în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Suceava Anticorupție, dosarul fiind preluat de judecătorii Tribunalului Suceava în data de 31.10.2017. Conform rechizitoriului redactat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a celor trei, precum urmează:

Ioan V. Piticari, reprezentant al Asociației Producătorilor și Crescătorilor de Taurine „Piatra Soi­mului”, pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, constând în aceea că, în calitate de reprezentant legal al Asociației Producătorilor și Crescătorilor de Taurine Piatra Soimului din Câmpulung Mol­dovenesc, în campaniile agricole 2010, 2011 și 2012, cu complicitatea funcționarului public al APIA Suceava, inculpata Nicoleta Cheler, și a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, inculpatul Gabriel Constantin Serban, a folosit la APIA CJ Suceava, în numele Asociației „Piatra Soimului”, cu rea-credință și în baza aceleiași rezoluții infracționale, documente falsificate prin contrafa­cerea subscrierii și documente cu conținut inexact.

Fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de subvenții pe suprafață (SAPS), în sumă totală de 634.603,26 lei, pentru care APIA s-a constituit parte civilă în cauză – realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Astfel, Asociația „Piatra Soimului”, prin reprezentant legal, inculpatul Ioan Piticari, nu a făcut dovada utilizării legale a pășunii pentru care a solicitat sprijin pe suprafață, contractul de arendare încheiat de Asociație cu Primăria municipiului Câmpulung Mol­dovenesc la data de 31.08.2007 expirând la data de 31.08.2010, nu a prezentat la APIA dovada înregistrării persoanei juridice în Registrul Național al Exploatațiilor, nu a făcut dovada deținerii efectivului de animale pe raza administrativ-teritorială unde se află pășunea, de către persoanele trecute în Anexele 32 și 13, iar aceste persoane s-a dovedit că nu sunt membri ai asociației și nu au semnat în dreptul numelui lor, nu l-au împuternicit pe președintele Asociației „Piatra Soimului”, Ioan V. Piticari, să solicite subvenții de la APIA.

In aceste condiții, în calitate de reprezentant legal al IF Piticari Ioan, în campaniile agricole 2010, 2011 și 2012, cu complicitatea funcționarului public al APIA CJ Suceava Nicoleta Cheler, Piticari a folosit la APIA Suceava, în numele IF Piticari Ioan, cu rea-credință și în baza aceleiași rezoluții infracționale, documente cu semnătură conmtrafăcută ori cu conținut inexact, faptă având ca rezultat obținerea pe nedrept de subvenții pe suprafață (SAPS), în sumă totală de 564.455,64 lei, pentru care APIA s-a constituit parte civilă în cauză, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,

Ioan Piticari nu a făcut dovada utilizării legale a pășunii pentru care a solicitat sprijin pe suprafață. Asociația producătorilor și Crescătorilor de Taurine „Piatra Soimului”, reprezentată prin mandatar Piticari Ilenuța, a fost de asemenea trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta, constând în aceea că: în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin reprezentantul său legal, Ioan Piticari, a folosit la APIA Suceava, cu rea-credință, documente falsificate prin contrafacerea subscrierii și documente cu conținut inexact, faptă având ca rezultat obținerea pe nedrept de subvenții pe suprafață (SAPS), în sumă totală de 4.603,26 lei, pentru care APIA s-a constituit parte civilă în cauză.

Concret, Asociația „Piatra Soimului” nu a făcut dovada utilizării legale a pășunii pentru care a solicitat sprijin pe suprafață, contractul de arendare încheiat de Asociație cu Primăria Câmpulung Moldovenesc la data de 31.08.2007 expirând la data de 31.08.2010, nu a prezentat la APIA dovada înregistrării persoanei juridice în Registrul Națio­nal al Exploatațiilor, nu a făcut dovada deținerii efectivului de animale pe raza administrativ-teritorială unde se află pășunea, de către persoanele trecute în Anexele 32 și 13, iar aceste persoane s-a dovedit că nu sunt membri ai asociației și nu au semnat în dreptul numelui lor, nu l-au împuternicit pe președintele Asociației „Piatra Soimului”, Ioan Piticari, să solicite subvenții de la APIA.

Fostul primar de Câmpulung Constantin Gabriel Serban și-a pus semnătura pe acte false în baza cărora Piticari a primit subvenții de 219.000 de lei

Piesa grea în acest dosar este însă fostul primar al municipiului Câmpulung Mol­dovenesc, Constantin Ga­briel Serban. Po­trivit ­rechi­zitoriului DNA, fostul primar al Câmpulungului a fost trimis în judecată pentru săvâr­și­­rea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-cre­dință de documente ori declarații false, inexac­te sau incomplete, da­că fapta are ca re­zultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceas­ta ori în numele ei, constând în aceea că în calitate de primar al municipiului Câmpulung Moldovenesc i-a înlesnit lui Ioan V. Piticari, cu intenție, obținerea de subvenții, în mod necuvenit, în campania 2011, în sumă totală de 219.448 lei, în numele Asociației Producătorilor și Crescătorilor de Taurine „Piatra Soimului”, prin aceea că i-a ­eli­be­rat acestuia, o adresă cu nr. 15091/09.09.2011, pentru a-i servi la APIA Suceava, pe care inculpatul Piticari a depus-o în dosarul de subvenții din 2011 al Asociației „Piatra Soimului”, fără a fi înregistrată în evidențele APIA Su­­ceava, adresă care are un conținut inexact întrucât creează aparența unei dețineri legale a pășunii municipiului Câmpulung Mol­­dovenesc de către Asociația „Piatra Soimului”, după data expirării contractului de arendare.

Nicoleta Cheler, consi­lier superior, șef al Serviciului Autorizare Plăți (fostul IACS) din cadrul APIA Centrul Județean Suceava, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, constând în aceea că, în calitate de șef Serviciu Autorizare Plăți pe Suprafață din cadrul APIA CJ Suceava, în campaniile 2010, 2011 și 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu știință, i-a înlesnit lui Ioan Piticari obținerea pe nedrept de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Eu­ro­­peană și de la bugetul de stat, în valoare totală de 634.603 lei, în numele Asociației Producătorilor și Crescătorilor de Taurine „Piatra Soimului”, prin aceea că, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, realizând controlul vizual al cererilor de subvenții, precum și al documentele depuse de fermier, deși era obligată să le respingă pe motiv că nu erau îndeplinite condițiile de eligibilitate, iar documentele nu erau valabile (fermierul nu a făcut dovada folosinței/utilizării pășunii pentru care a solicitat sprijin financiar pe suprafață și nici dovada îndeplinirii încărcăturii pe pășunat), a bifat cu intenție că cererile sunt complete și valabile în anii 2010 și 2011. In aceeași calitate și în aceeași perioadă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu știință, i-a înlesnit lui Piticari obținerea pe nedrept de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeană și de la bugetul de stat, în valoare totală de 564.455 lei, în același fel. La o primă adunare, fostul consilier județean Ioan Piticari a primit, cu complicitatea fostului primar de la Câmpulung Mol­­­dovenesc Constantin Gabriel Serban și a func­ționarei Nicoleta Cheler, de la APIA Suceava, subvenții necuvenite de aproape 1,2 milioane de lei.

S-a propus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse încă din 2013 asupra bunurilor imobile aparținând celor trei inculpați până la concurența sumei de 1.193.838,50 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava – Secția penală.

Ioan Piticari, reclamat de crescătorii de animale câmpulungeni

In vara anului 2014, locuitorii din cartierul Boldea al municipiului Cîmpulung Moldovenesc reclamau faptul că nu li se mai permite să pășuneze caii pe imașul preluat în concesiune de fiica alesului penelist câmpulungean. Ei acuzau atunci că sunt tratați de familia Piticari ca niște mojici. Scandalul a pornit de la o altă Intreprindere Individuală, condusă de Ioana Tatiana Alvirescu, nimeni alta decât fiica consilierului județean de atunci Ioan Piticari, cel despre care se știa și la acea vreme că este anchetat de DNA pentru obținerea de subvenții agricole necuvenite din bani europeni, împotriva căruia procurorii au decis atunci reținerea pentru 24 de ore și s-a propus la un anumit moment arestarea sa preventivă. Am arătat cu acel prilej că circa 40 de gospodării din zonă au ajuns în situația de a nu mai avea unde să pășuneze animalele după ce izlazul pe care îl foloseau în acest scop din moși-strămoși a fost concesionat de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc întreprinderii individuale sus-amintite. Contractul de concesiune, care vizează suprafața de 92.34 de hectare a izlazului Bodea, a fost semnat în data de 17 mai 2013.

Tot de atunci par să fi apărut și problemele. Anterior, izlazul ­fu­sese preluat în concesiune de tatăl Tatianei Alvi­rescu, Ion Piticari, care, deși cunoscut între locuitorii din zonă ca o persoană cu nasul pe sus, care nu îi considera gospodari pe cei care au în grajd doar un cal și o vită – două, a acceptat ca animalele din gospodăriile riverane să poată pășuna pe izlazul pe care îl avea în concesiune, cu șicanele de rigoare. In 2014, lucrurile s-au schimbat radical, după ce concesiunea a fost preluată de fiica lui. Un purtător de cuvânt al cetățenilor din zonă, pe nume Ion Roată, a arătat cum gospodarii au ajuns să fie umiliți de atitudinea sfidătoare a lui Ion Piticari și apoi a fiicei acestuia, noua concesionară a pășunii. El a arătat că, deși concesionarul a acceptat pășu­­natul pentru vite în imensul perimetru, nu a fost de acord să lase și cei câțiva cai la pășune, pe motiv că strică iarba, iar dacă doresc să fie primiți, ar trebui să plătească fiecare proprietar de cal câte un milion de lei vechi. (Neculai ROSCA)