Fostul luptător de MMA „Ursul Carpatin“ se plânge de condițiile din închisorile din Marea Britanie

Ghiță Ignat, fostul luptător de MMA, a postat pe site-ul său un articol prin care se plânge de condițiile din închisorile din Marea Britanie. Acesta a arătat că în penitenciarul în care este el închis sunt 2.000 de deținuți, iar pe timp de noapte aceștia urlă, bat în ușă și în gratii cu picioarele, pumnii sau scaunele, astfel că nimeni nu se poate odihni. El chiar compară închisoarea în care se află închis cu un spital de nebuni

În urmă cu aproape o lună de zile, luptătorul sucevean de MMA Ghiță Ignat – Ursul Carpatin a fost extrădat din România în Marea Britanie, unde este acuzat că a răpit și bătut de două ori un britanic care nu înapoia o sumă de bani împrumutată de la un arab.

Într-un articol publicat pe site-ul său, deținutul susține că de când a ajuns în închisoarea din Marea Britanie nu s-a putut odihni deloc din cauza celorlalți deținuți care fac un scandal de nedescris pe timpul nopții.

„În a doua dimineață, după ce am fost adus în acest penitenciar, am îndrăznit să întreb pe un coleg englez <<ce se petrece aici?>>, pentru că pentru a doua noapte la rând nu am putut să mă odihnesc din cauza zgomotului. Unii deținuți au bătut cu pumnii și picioarele în ușile de metal de la celulă aproape toată noaptea și au zbierat ore în șir. Răspunsul colegului englez a fost unul foarte scurt dar cuprinzător: <<mental house bro… mental house>> cred că traducerea ar suna cam așa: <<spital de nebuni frate… spital de nebuni>>”, a arătat Ghiță Ignat.

Luptătorul sucevean a mai explicat că în închisoarea respectivă sunt foarte mulți arestați preventiv, oameni aduși direct din libertate, aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, care nu stau închiși foarte mult timp, însă, din cauză că intră în sevraj, ei fac un scandal de nedescris.

„În opinia mea, deținuții și cei bolnavi mintal sunt în mod greșit doar îndepărtați din societate, fără ca aceeași societate să facă ceva pentru ca acești oameni să se întoarcă oameni reabilitați (pentru că mai devreme sau mai târziu se întorc), pregătiți pentru a face față problemelor din societate, fără să recidiveze”, a mai menționat Ghiță Ignat.

„Ursul Carpatin” a ținut să precizeze că în închisoarea în care este închis sunt circa 2.000 de deținuți. Marea lor majoritate bat în ușă și în gratii cu picioarele, pumnii sau cu scaunele. Aceștia sunt închiși pentru fapte dintre cele mai diverse, de la cele mai puțin grave până la fapte deosebit de grave, precum cele de terorism.

