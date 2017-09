Fost poliţist rădăuţean, trimis în judecată pentru că a coordonat din umbră o bănoasă afacere cu transport de material lemnos

Cezar Ionuţ Bacalu a fost ani în şir patron neoficial al unei firme de transport de mate­rial lemnos în timp ce era şi lucrător la Poliţia municipiului Rădăuţi, situaţie inter­zisă ferm de lege. Din afacerea cu transportul de lemn poliţistul a câştigat mai mult de 1,6 milioane de lei, bani neevidenţiaţi în declaraţia de avere. In intervalul 2010 – 2014, Cezar Ionuţ Bacalu a coordonat efectuarea a nu mai puţin de 1.621 transporturi cu lemn. Bacalu a fost trimis în judecată şi acum doi ani, după ce vânduse sub sem­nă­­­­tură privată două camioane ale firmei pe care o coordona din umbră. Când au în­ce­­put să se intereseze procurorii de afacerile sale, Bacalu şi-a dat demisia din poliţie

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Cezar Ionuţ Bacalu, fost poliţist, cercetat în stare de ­li­bertate pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atri­bu­ţia sau însărcinarea pe care o înde­pli­neşte o persoană (infracţiune asi­milată unei infracţiuni de corupţie, fiind pre­vă­zută de art. 12, alin. 1, lit. a, teza I din Legea nr. 78/2000) şi a infracţiunii de fals în declaraţii, ambele în formă continuată.

Cauza a fost instrumentată de pro­curorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Antico­rupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Suceava.

Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că în perioada 2010 – 2014, Cezar Ionuţ Bacalu a desfăşurat în mod repetat operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplinea în acea perioadă, funcţia de agent de poliţie, încălcând dispoziţiile Legii nr. 360/2002, el efectuând activităţi de transport material lemnos (1.621 transporturi), în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, iar din prestarea de activităţi de transport, realizată în numele unei firme, Cezar Ionuţ Bacalu a obţinut, pentru sine sau pentru altul, suma de 1.626.066 lei.

În perioada 2011 – 2015, cu ocazia completării declaraţiilor de avere impuse de lege, în mod repetat, agentul de poliţie Cezar Ionuţ Bacalu nu a declarat în întregime veniturile obţinute în fiecare an din perioada 2010 – 2014, declarând doar obţinerea de venituri salariale şi omiţând în totalitate declararea veniturilor realizate din desfăşurarea de activităţi independente, respectiv din prestarea de activităţi de transport material lemnos, activităţi realizate în numele unei firme din care au fost încasate venituri (în anul 2010 – 96.974,05 lei; în anul 2011 – 268.565,35 lei; în anul 2012 – 496.600,14 lei; în anul 2013 – 554.084,98 lei; în anul 2014 – 209.841,51 lei), o parte din aceste venituri revenindu-i în fapt lui Cezar Ionuţ Bacalu.

Cezar Ionuţ Bacalu a avut calitatea de agent de poliţie în perioada 30.03.2002 – 16.04.2015, şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu în cadrul IPJ Suceava, Poliţia Municipiului Rădăuţi, activitatea sa încetând prin demisie. În această calitate îi era interzisă efectuarea de activităţi de comerţ. Doar că bărbatul, în timp ce avea şi calitatea de lucrător de poliţie, s-a erijat într-un administrator de fapt al unei societăţi comerciale care avea ca obiect de activitate principal transporturile rutiere de mărfuri, exercitând o activitate destinată obţinerii de profit, cu toate că activitatea desfăşurată în această calitate asumată era în contradicţie cu atribuţiile ce-i reveneau din funcţia publică deţinută.

In virtutea unei relaţii de prietenie între fostul poliţist Bacalu şi administratorul din acte al respectivei firme, inculpatul i-a propus acestuia din urmă să îl ajute în sensul să fie lăsat să coordoneze activitatea unora dintre autocamioanele societăţii, pentru a obţine în acest mod venituri suplimentare.

Administratorul a fost de acord şi ulterior propunerea inculpatului a fost pusă în practică.

In acest fel, Cezar Bacalu a avut iniţiativa achiziţionării de către firmă a două autovehicule (compuse fiecare din au­totren şi semiremorcă), tot el ocupân­du-se de identificarea acestora şi de negocierea cu vânzătorii. Tot el s-a ocupat şi de formalităţile de înmatriculare a autovehiculelor pe numele societăţii. În continuare, acesta a coordonat activitatea celor două mijloace de transport timp de aproximativ 5 ani. El a angajat şi remunerat doi conducători auto care nu erau de fapt angajaţi ai firmei şi a stabilit transporturile care urmau a fi efectuate, ţinând legătura cu reprezentantul beneficiarului transporturilor.

În perioada 2010 – 2014, mijloacele de transport achiziţionate prin intermediul lui Cezar Ionuţ Bacalu au fost fo­lo­site de acesta, el acţionând ca un ad­­ministrator de fapt al societăţii comerciale: a efectuat transport rutier de măr­­furi, respectiv material lemnos în numele aces­teia, pentru o altă firmă, obţinând ve­nituri atât pentru sine, cât şi pentru altul, respectiv societatea pe care o coordona.

Bacalu s-a ocupat şi de serviciile de întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor, de alimentarea acestora cu carburanţi, de încheierea de poliţe de asigurare obligatorii de răspundere civilă auto RCA.

Activitatea sa a fost desfăşurată în scopul obţinerii de venituri, scop care a fost atins, în patrimoniul firmei intrând sume considerabile.

Astfel, în total, în perioada 2010 – 2014, Cezar Ionuţ Bacalu a coordonat efectuarea a 1.621 transporturi, obţinând venituri în sumă totală de 1.626.066,03 lei din prestarea de servicii de transport în numele SC T. SRL, pentru sine şi pentru societatea T. SRL.

Pentru activitatea sa, inculpatul a înca­sat de la administratorul din acte al fir­mei sume de bani, provenite din în­­ca­­­­­sările societăţii, aferente serviciilor de transport prestate de mijloacele de transport coordonate de el. Veniturile obţinute din prestarea serviciilor de transport intrau în patrimoniul societăţii, iar ulterior administratorul îi înmâna lui Bacalu sume de bani în numerar, în funcţie de profiturile obţinute de societate şi de obligaţiile de plată ale acesteia, sume care variau între 3.000 lei şi 5.000 lei lunar, în general, dar au existat şi luni în care Bacalu nu a primit nicio sumă de bani sau a primit suma de 7.000 lei. Din prestările de servicii de transport cu autovehiculele coordonate de inculpat au fost încasate următoarele sume anuale: în anul 2010 – 96.974,05 lei; în anul 2011 – 268.565,35 lei; în anul 2012 – 496.600,14 lei; în anul 2013 – 554.084,98 lei; în anul 2014 – 209.841,51 lei.

Procurorii au mai reţinut că deşi avea obligaţia legală a declarării tuturor veniturilor, având în vedere funcţia de lucră­tor de poliţie deţinută, în declaraţiile de avere completate în perioada 2011 – 2015 Cezar Ionuţ Bacalu a declarat că în perioada 2010 – 2014 a obţinut exclusiv venituri salariale, fără a declara vreun alt tip de venituri, respectiv venituri din activităţi independente.

În conformitate cu dispoziţiile art. 249, alin. 1 Cod de procedură penală, în cursul urmăririi penale s-au luat măsuri asigurătorii, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confis­cării extinse ori care pot servi la garan­tarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagu­bei produse prin infracţiune.

Măsurile asigurătorii s-au instituit asu­pra bunurilor imobile şi mobile ale inculpatului (cotă parte dintr-un imobil şi un autoturism de lux), valoarea totală a bu­nu­rilor asupra cărora s-a instituit măsura asigurătorie fiind de 43.535. lei.

Bacalu, trimis în judecată acum doi ani după ce vânduse cele două camioane ale firmei, sub semnătură privată

“Obiectiv de Suceava” a anunţat la jumătatea lunii decembrie a anului 2015 că procurorii l-au mai trimis o dată în judecată pe Cezar Ionuţ Bacalu pentru co­miterea infracţiunii de abuz de încredere. Anchetatorii au stabilit faptul că inculpatul Cezar Ionuţ Bacalu şi repre­zentantul legal al unei firme din Volovăţ, C.F.L., se cunosc de mai mult de 10 ani, din cursul anului 2002, perioadă în care Ce­zar Ionuţ Bacalu a început să-şi desfă­şoare activitatea de agent de poliţie în cadrul Poliţiei municipiului Rădăuţi, activitate care a încetat prin demisie la data de 16 aprilie 2015.

In timp, inculpatul Cezar Ionuţ Bacalu şi C.F.L. au devenit prieteni şi, în perioada 2007 – 2008, având în vedere încrederea care exista între cei doi, in­cul­patul i-a propus lui C.F.L. să îl ajute în sensul să îl lase să coordoneze activitatea unora dintre camioanele ce aparţin firmei acestuia – societate care are obiect de activitate efectuarea de activităţi de transport, pentru a obţine în acest mod venituri suplimentare, C.F.L. fiind de acord. Ulterior, în perioada 2009 – 2011, Ba­calu i-a propus lui C.F.L. să reînno­iască parcul auto al firmei şi să-l ajute să achiziţioneze alte camioane, bărbatul fi­ind de acord. Astfel, societatea lui C.F.L. a achiziţionat cu ajutorul inculpatului două camioane şi două remorci de la trei alte firme. Cele două camioane au fost încre­dinţate de C.F.L. lui Cezar Ionuţ Baca­lu, în baza înţelegerii anterioare, in­­­cul­patul urmând să le coordoneze activitatea de transport, ceea ce s-a şi întâmplat. In acest circumstanţe, în pe­­­rioada aprilie – mai 2014, având acces la documentele celor două camioane, inculpatul Bacalu a luat hotărârea de a le vinde, acţionând ca şi cum ar fi proprietarul bunurilor. El a vândut cele două ca­mioane împreună cu două remorci, în­cheind în acest sens un înscris sub semnătură privată, “contract de vânzare-cumpărare”, preţul stabilit şi încasat fiind de 27.000 de lei. (Neculai ROSCA)