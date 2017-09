Foresta și-a adus antrenor din Portugalia. Au ajuns și investitorii moldoveni pe Areni

In vârstă de 35 de ani, Nuno Pedro “Muky” a condus ieri primul antrenament pe Areni. In cazul în care conducerea clubului va reuși să-i inregistreze contractul de muncă la FRF, tehnicianul lusitan va debuta pe banca Forestei la meciul de mâine cu Metaloglobus, Ieri au ajuns la Suceava și cei doi misterioși investitori moldoveni, care sunt așteptați să preia Foresta și să achite datoria de aproximativ 86.000 de euro pe care clubul o are către Fisc

Foresta și-a adus antrenor nou în persoana lusitanului Nuno Pedro “Muky”. In vârstă de 35 de ani, acesta antrenat ultima oară divizionara a treia portugheză Gafanha, de unde a fost demis, prin SMS, la sfârșitul lunii martie, după o înfrângere, scor 2-3, cu AD Oliveirense. Nuno Pedro s-a prezentat jucătorilor în vestiar a condus antrenamentul de ieri al Forestei, alături de Bog­dan Tudoreanu și preparatorul fizic francez Florent Lacasse. “Se vorbește în cinci limbi la Foresta: engleză, franceză, portugheză și rusă. Româna e ultima”, a glumit la finalul antrenamentului unul din puținii suceveni rămași la echipă.

In cazul în care conducerea clubului de pe Areni va reuși să-i înre­gistreze contractul de muncă la FRF, antrenorul portughez va debuta pe banca tehnică a Forestei la meciul cu Metaloglobus, programat mâine, de la ora 11.00, pe stadionul Areni, în cadrul etapei a VI-a din liga secundă.

La antrenamentul de ieri, la care au luat parte nu mai puțin de 22 de jucători, au asistat și cei doi investitori din Republica Moldova, veniți la Suceava pentru a semna actele de preluare a clubului. Aceștia și-a luat angajamentul că, până la finalul săptămânii, vor achita și datoria de 86.000 de euro pe care Foresta o are la Fisc. (Dănuț CHIDOVET)