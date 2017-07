Foresta s-a înscris de formă în viitoarea ediție de campionat

“Nu ne costă nimic înscrierea în campionat. Dacă se întâmplă o minune și apare cineva dispus să plătească datoriile la Fisc?”, a motivat președintele Andrei Ciutac. 27 iulie este data la care Foresta ar putea dispărea oficial de pe harta fotbalului românesc. Până atunci, echipa suceveană este obligată să-și achite datoriile și către Marius Matei. In caz contrar, va fi depunctată și i se va interzice dreptul de a mai face transferuri și legitimări de jucători

Foresta s-a înscris în viitoarea ediție de campionat a Ligii a II-a. Mai mult de formă, echipa suceveană având șanse minime să ia startul în noul sezon, în condițiile în care jucătorii s-au răspândit în patru zări, iar totalul datoriilor pe care le are către Finanțe și angajați se ridică în acest moment la aproximativ 190.000 de euro. E o modalitate a conducerii de pe Areni de a trage în continuare de timp, în speranța că se va găsi un sponsor sau un om de afaceri care să salveze în ultimul ceas echipa de la desființare.

“Am trimis cererea de înscriere în campionat pentru că nu ne costă nimic. Dacă se întâmplă o minune și apare cineva dispus să plătească datoriile la Fisc. Aceea este urgența. Dacă am reuși să achităm datoriile la Fisc, putem accesa banii de la Primărie”, astfel a motivat președintele Andrei Ciutac înscrierea Forestei în viitoarea ediție de campionat.

Foresta are în acest moment mai multe litigii pe rol la Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal. Amendată recent cu 3.000 de lei, echipa suceveană are termen până pe 27 iulie să-și achite datoria de 3.800 de lei pe care o are către atacantul Marius Matei.

In caz contrar, Foresta va fi depunctată și i se va interzice totodată dreptul de a mai transfera sau legitima jucători.

Programată să debuteze pe 5 august, ediția 2017/2018 a campionatului Ligii a II-a ar trebui să reunească la start 20 de echipe: Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureș, UTA Arad, CS Mioveni, Chindia Târgoviște, Dunărea Călărași, CS Afumați, Olimpia Satu Mare, Luceafărul Oradea, Dacia Unirea Brăila, Foresta Suceava, CS Balotești, Academica Clinceni, ASU Politehnica Timișoara, Stiința Miroslava, Metaloglobus București, SCM Pitești, Ripensia Timișoara, FC Hermannstadt Sibiu, FC Brașov sau Metalul Reșița. (Dănuț CHIDOVET)