Foresta revine pe Areni pentru meciul cu Luceafărul

Cele două formații se înfruntă astăzi, cu începere de la ora 11.00, într-un meci din cadrul etapei a XXXIII-a a Ligii a II-a. “Rezultatele din ultimele etape ne dau încredere că vom scoate un rezultat bun. Sper să vină cât mai multă lume la stadion. Practic în acest moment mai jucăm doar pentru suporteri”, a declarat antrenorul Bogdan Tudoreanu. Casele de pariuri anticipează un meci echilibrat pe Areni, ambele formații având o cotă de 2.40 la victorie. Conducerea Forestei a făcut public contul în care suporterii pot dona bani pentru salvarea echipei de la desființare. Primarul Ion Lungu este primul sucevean care a donat bani în contul Forestei

Foresta revine astăzi în fața publicului sucevean pentru meciul cu Luceafărul Oradea, programat pe stadionul Areni, cu începere de la ora 11.00, în cadrul etapei a XXXIII-a din liga secundă la fotbal.

Neînvinși pe teren propriu de la startul sezonul de primăvară, “galben-verzii” abordează cu optimist confruntarea cu gruparea bihoreană. “Rezultatele din ultimele etape și determinarea cu care au jucat băieții, ne dau încredere să vom scoate un rezultat bun în meciul cu Oradea. Am reușit să ne antrenăm normal în ultima săptămână și ne-am propus să jucăm ceva mai ofensiv decât în runda precedentă, ținând cont că Luceafărul este o echipă de nivelul nostru. Sper să vină cât mai multă lume pe stadion. E singura motivație pe care o mai au jucătorii când intră pe teren. Practic în acest moment, jucăm doar pentru suporteri”, a declarat antrenorul Bogdan Tudoreanu, care a precizat că nu va lua vreo măsură specială pentru anihilarea fostului atacant de pe Areni, Marius Matei, marcator a cinci goluri de la transferul la Luceafărul.

Cu excepția veteranului Dorin Semeghin, care intenționează să-și încheie cariera de jucător, Tudoreanu are întreg lotul la dispoziție.

Foresta (echipa probabilă): Niga – Mihălă­chioa­ie, Al. Mutu, D. Lung, Drugă – Vraciu, Stă­nescu, Dumitriu, Căinari – Cerlincă, Rusu.

Casele de pariuri anticipează un meci deschis oricărui rezultat între Foresta și Luceafărul, ambele formații având o cotă de 2.40 la victorie, în timp ce un eventual rezultat de egalitate e cotat cu 3.60.

Programul etapei a XXXIII-a:

CS Balotești – Olimpia Satu Mare 1-0

CS Mioveni – Academica Clinceni

Foresta Suceava – Luceafărul Oradea

Metalul Reșița – FC Brașov

Politehnica Timișoara – Dunărea Călărași

Chindia Târgoviște – Sepsi Sfântu Gheorghe

CSM Râmnicu Vâlcea – CS Afumați (neprogramat)

UTA “Bătrâna Doamnă” – Unirea Stefănești (neprogramat)

Juventus București și Dacia Unirea Brăila vor sta.

In meciul direct din turul campionatului, Luceafărul Oradea s-a impus pe teren propriu, în fața Forestei Suceava, cu scorul de 2-0.

S-a făcut public contul în care se pot dona bani pentru salvarea Forestei

In altă ordine de idei, conducerea Forestei a făcut public contul în care suporteriii pot dona bani peste salvarea echipei de la desființare, e vorba de contul RO 42 PIRB 3500 7729 7400 1000.

Inițiator al colectei publice pentru sprijinirea grupării de pe Areni, primarul Ion Lungu a fost primul care a donat, în nume personal, suma de 1.000 de lei în contul pus la dispoziție de condu­cerea Forestei. “Ii rog pe suceveni, mai mult, mai puțin, să contribuie la această campanie de donații, de colectă publică, în așa fel încât să nu dispară clubul Foresta. Sigur, am văzut multe comentarii pe internet. E normal să fie așa. Sunt unele opinii pro, altele contra. Numai că, acest fotbal este sportul rege. El este iubit de toată lumea, este iubit și la Suceava. Are un număr de simpatizanți. Avem o echipă bunișoară. Iată că este pe locul 11. Am mai luat câteva puncte în ultimele etape. Este păcat să rămânem fără echipă, pentru că este greu să promovezi din nou și să activezi în Liga a II-a. Am văzut și opinii de genul: <<Dom’ne să joace în Liga I.>> Sigur că acolo sumele sunt mult mai mari. Eu spun că la posibilitățile municipiului Suceava, numai cu bani de la Primărie nu se poate face performanță. Ce facem noi astăzi este de a salva echipa Foresta și de a avea fotbal în continuare la Suceava”, a spus primarul Ion Lungu, la finalul ședinței Consiliului Local de ieri.

Ion Lungu a evitat să arate cu degetul spre cine­va anume pentru situația în care a ajuns Foresta, datoare la Fisc cu suma de 300.000 de lei și aflată implicit în imposibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile de la Primărie. “Eu cred că nu au greșit nicăieri, dacă mă întrebați pe mine. Am văzut aceste judecăți. Pentru a ține o echipă, inclusiv în Liga a II-a, trebuie foarte mulți bani. Sunt echipe care au bugete de milioane de euro, chiar pentru Liga a II-a, ca să nu spun Liga I. Nu știu dacă au greșit. Eu nu sunt revizorul lor contabil. Este o echipă privată. Stau la distanță de aceste lucruri. Eu îmi fac datoria ca primar din fonduri nerambursabile. In același timp, știu că sunt echipe în Liga a II-a care au bugete mult mai mari decât Foresta. S-a aprobat foarte târziu bugetul de stat, bugetul consiliului local și acest lucru a condus la o cascadă a plăților la bugetul de stat. Cred că aici a fost vorba de ghinion, nu de o greșeală”, a mai spus primarul Lungu.

Termenul limită până la care conducerea grupării din Areni trebuie să facă dovadă a achitat datoria către Fisc este 18 mai, când va avea loc o nouă sesiune de atribuire a finanțărilor nerambursabile, singura modalitate prin care “galben-verzii” pot accesa bugetul de 1.500.000 de lei promis în acest an de municipalitate fotbalului. (Dănuț CHIDOVET)