Foresta merge în șaisprezecimile de finală ale Cupei României

Formația suceveană și-a câștigat dreptul de a se bate cu unul dintre granzii Ligii I, după ce a trecut ieri, pe stadionul Areni, de Aerostar Bacău, cu scorul de 2-1. “Galben-verzii” și-au asigurat calificarea prin golurile lui Pavel (’48) și Drugă (’90 – penalty), după ce băcăuanii au deschis scorul în minutul 30

Foresta s-a calificat în șaisprezecimile Cupei României, du­pă ce a trecut ieri după-amiază, pe stadionul Areni, de Aerostar Ba­cău, cu scorul de 2-1, într-un joc contând pentru Turul al IV-lea al competiției.

În ciuda celor opt schimbări făcute în garnitura de start față de ultimul meci de campionat, trupa antrenată de Petre Grigoraș a dominat copios începutul întâl­nirii, bifând prima mare ocazie de gol în minutul 3, când portarul Cebotari a blocat un șut din opt metri trimis de Martin.

Lungu și Pavel și-au încercat apoi tirul de la distanță, după care “galben-verzii” s-au înmuiat par­că din cauza căldurii, băcăuanii reușind să deschidă scorul în minutul 30, când Copoț-Barb a înscris cu un voleu de la 20 de metri, pe fondul unui plasament prost al gazdelor.

Pe finalul primei reprize, echipa suceveană s-a dovedit periculoasă în special la fazele fixe, dar, Pavel, Vițelaru și Ichim nu au fost inspirați în fața porții adverse, iar Aerostar a intrat la pauză în avantaj, scor 0-1.

Grigoraș a mutat decisiv la ieșirea de la cabine. I-a introdus pe teren pe Hagiu și Rigoni, l-a mutat pe Martin în avanposturi, iar jocul Forestei în plan ofensiv a prins consistență. Italianul și-a făcut repede simțită prezența pe gazon, centrând în minutul 48 pentru Pavel, care a restabilit egalitatea cu un șut fără preluare din centrul careului mare.

Pavel putea marca din nou în poarta fostei sale echipe în minutul 57, dar ­Cebotari i-a refuzat “dubla” la o lovitură cu capul din gura porții.

Martin a trecut la rândul lui pe lângă gol la jumătatea reprizei secunde, iar la poarta opusă Vraciu și Nemțanu le-au dat emoții celor 2.000 de spectatori prezenți ieri în tribune, cu două șuturi blocate de Cărbune.

Când meciul se părea că se îndreaptă spre prelungiri, nou-intratul Căinari a obținut șmecherește un penalty după un contact în careul advers, iar Drugă a executat impecabil de la punctul cu var de la 11 metri, trimițând Foresta în șaispreze­cimile Cupei după trei sezoane.

Foresta Suceava: Cărbune – Sumanariu, Ichim, Vițelaru, Drugă – Celeadnic, Lungu – Boca, Martin, Pavel – Grumezescu. Antrenor: Petre Grigoraș. După pauză au mai intrat: Hagiu, Rigoni și Căinari.

Grigoraș: “Pentru moral, era important să câștigăm”

“Pentru moralul jucătorilor, era important să câștigăm acest joc, mai ales că, în amicale, am pierdut de două ori în fața Aerostarului. O înfrângere în fața unui adversar cu care ne luptăm și în campionat la promovare, ar fi fost o lovitură destul de puternică din punct de vedere psihic. Jocul a fost destul de echilibrat. Am primit acel gol pe o așezare greșită, dar am avut oportunitățile noastre și am crezut chiar și la pauză că putem întoarce rezultatul. S-a văzut dorința, jucătorii au tras de ei și asta este cel mai important”, a declarat Petre Grigoraș.

Şeful băncii tehnice de pe Areni speră ca Foresta să întâlnească un adversar cât de cât abordabil în șaisprezecimile Cupei României. “Așteptăm următorul adversar, care aș prefera să fiu unul pe care să-l putem bate în 90 de minute. Trebuie să fim însă realiști. Plecăm cu șansa a doua indiferent pe cine vom întâlni”, a precizat Grigoraș.

În faza șaisprezecimilor de finală din Cupa României, programată între 24 și 26 septembrie, participă 18 echipe calificate din Turul IV, plus cele 14 formații din Liga I. (Dănuț CHIDOVEȚ)