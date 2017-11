Foresta a luat iar bataie si ramane pe penultimul loc in clasament

Foresta a pierdut sambata, cu scorul de 0-2, pe terenul formatiei Sportul Snagov, intr-un meci din penultima etapa a turului Ligii a II-a. Gruparea ilfoveana si-a asigurat victoria prin golurile marcate de Bortoneanu (’24) si Manea (’55).

Foresta: Began – Onofras, Masella, Pappoe, Belevschi – Diallo, Stanescu – Renquim, Sumanariu, Belkacem – Matei. Antrenor: Florentin Petre.

Sumanariu a parasit terenul accidentat, in minutul 32.

In urma acestei infrangeri, Foresta a ramas pe penultimul loc in clasament, la trei puncte sub linia retrogradarii. (D.C.)