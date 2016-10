Foresta a dat peste Steaua în Cupa României

Programată pe 25 sau 26 octombrie, partida va avea loc la Suceava, doar în cazul în care stadionul Areni va fi dotat cu o nocturnă mobilă. Inchirierea și montarea unei astfel de instalații ar costa clubul sucevean în jur de 40.000 de euro. “Tragem cu dinții să eliminăm Steaua, pentru jucători va fi o motivație foarte mare. Putem face surpriza, de ce nu? Sperăm să putem organiza meciul la Suceava. Ar fi o mare sărbătoare pentru noi. Nu avem nocturnă, dar există și varianta să aducem una mobilă”, a declarat președintele Forestei, Dorin Goian. Meciul cu Steaua este cel mai important meci al unei echipe sucevene din ultimii 15 ani

Foresta a dat peste cel mai prestigios adversar po­sibil în Cupa României, formația suceveană urmând să înfrunte în șaisprezeci­mi­­le de finală ale compe­tiției echipa Steaua Bucu­rești.

Programată la sfârșitul lunii octombrie, partida Fo­restei contra vicecampioa­nei României are însă șanse mici să se desfășoare pe Areni, întâlnirea urmând să se dispute cel mai probabil la Botoșani.

Federația Română de Fot­bal a subliniat într-un co­municat că jocurile din șaisprezecimi Cupei se vor disputa într-o singură man­șă pe terenul echipelor mai slab cotate. Exista însă și excepții. Astfel, în cazul în care meciul va fi televizat, iar clubul gazdă nu dispune de un stadion dotat cu instalație de nocturnă jocul se va programat pe un stadion din localitatea cea mai apropiată care îndeplinește condițiile regulamentare disputării și televizării jocului.

Meciul cu Steaua s-ar putea disputa la Suceava doar în cazul în care stadio­nul Areni va fi dotat cu o nocturnă mo­bi­­lă. Regulamentul prevede că pentru ins­talațiile mobile de nocturnă este obli­gatorie depunerea la FRF, cu zece zile înainte de disputarea jocului, a certifica­tulul de nocturnă emis de constructor, prin care să se ateste conformitatea ins­ta­lației și dovada instalării acesteia.

Printr-o astfel de situație a trecut anul trecut clubul FCM Baia Mare, care și-a montat pe propriul stadion o nocturnă mobilă, tot la un meci cu Steaua. Pentru acest lucru, maramureșenii au cheltuit în jur de 40.000 de euro, și au încasat aproa­­pe 70.000 de euro din cele 7.500 de bilete vândute.

Goian: “Sperăm să organizăm meciul la Suceava. Există varianta să aducem o nocturnă mobilă”

Președintele Forestei, Dorin Goian, este pesimist în privința șanselor echipei sucevene, mai ales că sunt șanse reduse ca partida să se dispute pe stadionul Areni din cauza lipsei nocturnei. Goian nu exclude însă varianta inchirierii unei instalații mobile. “E bine că am picat cu Steaua. Gândiți-vă ce înseamnă pentru acești oameni din Suceava. Ce înseamnă să vină Steaua din nou la Suceava după 15 ani. Steaua e cea mai bună echipă din țară. Tragem cu dinții să eliminăm Steaua, pentru jucători va fi o motivație foarte mare. Putem face sur­priza, de ce nu? Dacă vom reuși să organizăm meciul cu Steaua la Su­cea­va va fi o mare sărbătoare pentru noi. Sperăm să-l putem organiza. Nu avem nocturnă, dar există și varianta să aducem una mobilă. N-am luat în calcul ce cheltuieli ar însemna închirierea unei nocturne. Ar fi foarte ok dacă am putea juca acest meci după amiază, pe la ora 15:00, dar nu cred că se va putea. Dacă nu ne putem permite închirierea unei nocturne va trebui să jucăm la Botoșani sau Piatra Neamț“, a declarat Dorin Goian la Digisport.

De asemenea, mai există posibilitatea ca meciul să se joace pe “Arena Na­țio­nală” din București, dar numai cu acceptul clubului organizator, acesta fiind în cazul de față Foresta Suceava.

Meciul cu Steaua este cel mai important meci al unei echipe sucevene din ul­timii 15 ani, de la retrogradarea Forestei din Liga I.

Saisprezecimile de finală vor avea loc pe 25, 26 și 27 octombrie.

Programul complet al șaisprezecimilor Cupei României:

Unirea Stefănești – ASA Târgu Mureș

CS Afumați – FC Botoșani

Dinamo II București – Dinamo București

Foresta Suceava – Steaua București

CS Balotești – FC Viitorul

ASU Politehnica Timișoara – Pan­durii Târgu Jiu

Metalurgistul Cugir – Poli Iași

CSM Râmnicu Vâlcea – CFR Cluj

Chindia Târgoviște – ACS Poli Timișoara

Dacia Unirea Brăila – Concordia Chiajna

Nuova Mama Becicherecu Mic – Astra Giurgiu

Sepsi Sfântu Gheorghe – CSU Craiova

Academica Clinceni – FC Voluntari

Cetate Deva – Gaz Metan Mediaș

Metalosport Galați – Luceafărul Oradea

CS Mioveni – Olimpia Satu Mare

Optimile de finală sunt programate pe 14 decembrie. (Dănuț CHIDOVET)