Focarul de meningită de la Grădinița “Prichindelul” se extinde. Încă doi copii bolnavi

La Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 din Burdujeni au fost identificate încă două cazuri de meningită acută virală, iar acum sunt cinci copii internați la secția de Boli Infecțioase. La începutul săptămânii au fost identificați trei micuți cu meningită, toți de la grupa mare, iar DSP a declarat focar. Grădinița “Prichindelul”, de unde provin copiii bolnavi, a fost închisă de marți. Luni dimineață, pe 29 octombrie, reprezentanți ai DSP vor recolta probe de pe suprafețe pentru a decide dacă unitatea de învățământ poate fi redeschisă. Același virus a provocat o epidemie de proporții în Suceava în 2012, când 400 de persoane s-au îmbolnăvit

Focarul de meningită acută virală din Suceava se extinde, după ce reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava au confirmat existența a două ca­zuri noi, numărul total al copiilor bolnavi ajungând la cinci. Din primele date, focarul a izbucnit din cauza unui enterovirus Coxsakie, același virus care a produs o epidemie în Suceava în cursul anului 2012, atunci când 400 de persoane s-au îmbolnăvit.

După cum v-am informat într-un număr precedent, Direcția de Sănătate Publică Suceava a solicitat de marți conducerii Inspectoratului Şcolar Județean închiderea temporară a unei grădinițe din municipiul Suceava, după ce mai mulți preșcolari de la această unitate au ajuns la spital în stare gravă, fiind diagnosticați cu meningită acută virală. Este vorba despre Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 “Prichindelul” din cartierul Burdujeni, unde s-a constatat încă de la începutul săptămânii că evoluează un focar de meningită acută virală. În primele zile au fost confirmate trei cazuri de îmbolnăvire la copiii cu vârsta de cinci ani din cadrul grupelor mari. Aceștia, alături de ceilalți doi, sunt internați la Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Suceava și se află sub tratament. „Date fiind potențialul mare de contagiozitate al acestei afecțiuni, gradul mare de aglomerație al acestei unități de învăță­mânt, aprovizionarea deficitară cu subs­tanțe dezinfectante, am propus Ins­pectoratului Şcolar Județean Su­cea­va emiterea unei decizii de închidere temporară a unității de învă­țământ, începând cu data de 24 octombrie 2018, pe perioada necesară efectuării operațiunilor de dezinfecție a întregii unități pre­șco­lare”, a anunțat la începutul săptă­­mânii directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, medicul epidemiolog Cătălina Zorescu. Dezinfecția a fost făcută cu firme specializate, cu substanțe eficiente și auto­rizate de Ministerul Sănătății, sub su­pra­vegherea personalului medical din unitate. Toți părinții au fost informați despre situația existentă și despre necesitatea prezentării copiilor lor la medic în cazul apariției unor simptome de boală.

“Vă informăm că în focarul de meningită de la Grădinița “Prichindelul” au mai fost internați la Spitalul Județean de Urgență Suceava încă doi copii cu același diagnostic. Până în prezent sunt cinci cazuri. În cursul zilei de 25.10.2018, a fost efectuată dezinfecția, urmând ca luni 29.10.2018, DSP Suceava să recolteze probe de control în vederea acordării avizului de redeschidere a unității. Conform rezultatelor parțiale ale analizelor lucrate de Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, cauza îmbolnăvirilor este reprezentată de un enterovirus Coxsackie, același care a provocat și epidemia de meningită acută virală din anul 2012”, a declarat ieri directorul DSP, medicul Cătălina Zorescu.

Meningita acută virală este cea mai frecventă formă de meningită și este cauzată de virusuri. Deși debutează brusc și foarte zgomotos, cu stare generală alterată, dureri puternice de cap, febră de peste 40 de grade Celsius, vărsături, fotofobie, evoluția este favorabilă în majoritatea cazurilor. (Cristina RUŞTI)