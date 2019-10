Flutur vrea ca Luna Diasporei să fie organizată sub egida RePatriot

„Mi-a plăcut foarte mult ideea că cei 5 milioane de români din diaspora, dacă mai aduc un prieten din țara în care lucrează, înseamnă 10 milioane de turişti în România. Si eu cred că o bună parte dintre ei vin şi în Bucovina”, a subliniat preşedintele CJ Suceava

Începând cu anul 2020, manifestările organizate de Consiliul Județean Suceava ca „Luna Diasporei” vor putea fi organizate sub egida RePatriot. Preşedintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a propus ca evenimentele de amploare din luna august, din județul Suceava, să fie organizate sub sigla organizației RePatriot. Gheorghe Flutur a participat duminică, 6 octombrie, la conferința de închidere a ediției de anul acesta a summit-ului RePatriot, care a avut loc la Gura Humorului şi care a reunit peste 200 de oameni de afaceri din țară şi din străinătate şi a apreciat lucrările Summit-ului RePatriot care s-a încheiat la Gura Humorului, ca fiind „un mare câştig pentru Bucovina”. „Anul viitor vrem, sub această egidă şi siglă, RePatriot, să organizăm toate evenimentele mari din Luna Diasporei. Si mă refer la Festivalul Medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei unde oamenii din RePatriot ar urma să aducă alți prieteni să participe la acest Festival dar şi alte evenimente cum ar fi Pelerin în Bucovina, Festivalul Păstrăvului, Rock Castle şi aşa mai departe şi mi-a plăcut foarte mult ideea lor că cei 5 milioane de români din diaspora dacă mai aduc un prieten din țara în care lucrează înseamnă 10 milioane de turişti în România. Si eu cred că o bună parte dintre ei şi în Bucovina”, a subliniat Gheorghe Flutur fără să omită clasica-i invitație în județul nostru pe motiv că „Bucovina acordă azil turistic”.

La conferința de presă de duminică, Gheorghe Flutur a apreciat faptul că summit-ul RePatriot a fost organizat în Bucovina, subliniind faptul că îşi doreşte ca această organizație că sprijine promovarea turismului în județul Suceava. „Vă spun sincer că sunteți extraordinari. şi am să spun că am participat la multe întâlniri cu ONG-uri sau asociații. Din păcate în majoritatea întâlnirilor s-a dat o tentă de simpozion. Acum cu RePatriot nu s-a întâmplat acest lucru. Am simțit, cred pentru prima dată, lucrurile concrete, pragmatismul dumneavoastră. Nu limbaj de lemn, nu formalism, ci discuții, inspirație, contracte şi contacte. Vă mărturisesc că am avut şi am de învățat de la acest gen de întâlniri. Sunteți foarte aplicați. Dacă aş fi să mai fiu gazdă aici, aş face-o altfel. Aş avea mai mulți oameni de afaceri suceveni, să plecați cu bătaie de palme, cu contracte de aici. Dar am avut cu dumneavoastră discuții foarte interesante. Mă bucur că ați venit în Bucovina, o regiune din România care se dezvoltă. Am avut şansa, cu o echipă, ca în acest județ, în primul mandat de preşedinte al CJ Suceava să aducem peste un miliard de euro, bani europeni, în această zonă pe care cred că în parte i-ați văzut în aceste zile. Fie pe şosele, fie pe monumentele UNESCO, recondiționate şi consolidate, fie pe dezvoltarea turismului, pentru că Bucovina are peste 700 de pensiuni şi spații de cazare. Avem aici şi e o formă de turism mai aparte, acest turism agrar, cu pensiuni mici şi cochete. şi e o formă de turism tradițional care cred că va avea succes mare în viitor”, a spus Gheorghe Flutur. De precizat că RePatriot este o comunitate constituită ca o platformă de inspirație, consiliere şi informație care îşi propune să faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunitățile din țară. (D.P.)