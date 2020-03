Flutur susține că USV este continuatoarea universității cernăuțene iar debutul învățământului superior în județ a început la Câmpulung

Președintele Consiliului Județean Suceava este de părere că USV, alături de SJU, Aeroport și parcul industrial de lângă acesta din urmă, constituie motoare de dezvoltare și argumente pentru a face, în viitor, un centru regional la Suceava. Provocarea în următorii ani va fi, din punctul de vedere al lui Flutur, accesarea de către USV a fondurilor de mediu din exercițiul financiar 2021-2027 al UE, precum și înființarea unei facultăți de medicină

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent vineri, 6 martie, la ședința festivă din deschiderea Zilelor USV. Astfel, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a avut loc ședința festivă prilejuită de aniversarea a 30 de ani de la înființarea acesteia și a 57 de ani de învățământ superior la Suceava. Gheorghe Flutur a felicitat universitatea suceveană pentru întreaga activitate.

Din punctul de vedere al șefului administrației județene sucevene, regionalizarea este doar o chestiune de timp iar Suceava are ca atuuri în ceea ce privește înființarea unui centru regional următoarele: Universitatea, Spitalul și aeroportul lângă care se face un parc industrial, toate cu o dinamică vizibilă.

Președintele CJ Suceava a arătat că Universitatea Ștefan cel Mare este unul din vârfurile de lance pentru o viitoare regiune în această zonă. „De multe ori lumea întreabă dacă reorganizarea administrativă va presupune ca și Suceava să fie o regiune. Să nu așteptăm mila politicului pentru ne face regiune. Noi putem să ne câștigăm aceste drepturi de regiune prin ceea ce facem. Și universitatea este unul din vârfurile de lance, pentru că e regională, se adresează mai multor zone și județe. Și spitalul de la Suceava a început să devină regional. Pentru că uitați-vă numai la numărul celor care se operează într-un an, care a crescut într-un singur an de la 4.000 la peste 10.000. Deci adresabilitatea s-a dus peste granițele județului și este un spital regional”, a precizat Gheorghe Flutur. El spus că un alt atu pentru regiune este și Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, numărul pasagerilor crescând de la 44.000 de pasageri, câți au fost în urmă cu patru ani, la 450.000 în prezent. Insistând pe faptul că Universitatea Suceava este principalul motor de dezvoltare, el a amintit că în cursul zilei de joi a fost lansat oficial primul parc industrial din județul Suceava, în apropierea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava. „Este un parc industrial cu o suprafață de 14 hectare care este menit să dea drumul la afaceri și aici este invitată universitatea, cu care noi avem un cluster pe bioeconomie. Și vă mulțumesc că suntem parteneri în acest cluster, alături de Primăria Suceava și de mai mulți agenți economici. Săptămâna viitoare vreau să ne întâlnim din nou, pentru că având parcul industrial trebuie să turăm motoarele pentru a aduce proiecte pe bani europeni”, a precizat Gheorghe Flutur care crede foarte mult într-un parteneriat sincer, strâns și pragmatic între administrația locală, Universitatea Suceava și mediul de afaceri.

Potrivit președintelui CJ Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare trebuie să fie mai puțin modestă și să își asume faptul că este continuatoarea, în România, a Universității din Cernăuți. „Parcă în șoaptă sau deloc vorbiți de străbunica de la Cernăuți. Dumneavoastră sunteți parte a Universității de la Cernăuți și trebuie să vorbiți mai des de universitatea bucovineană care este cu 15 ani mai nouă decât cea de la Iași. Dumneavoastră sunteți parte și trebuie să vă revendicați acest lucru”, a spus Flutur. El a precizat că din punctul său de vedere, învățământul superior din județ nu a început în 1953, ci în 1949, cu Institutul silvic de la Câmpului Moldovenesc. „Acesta a funcționat până în 1953. Și știu asta pentru că m-am luptat, în 1997, când eu am venit director la Direcția Silvică Suceava să aveți pavilionul nou. Și verificați semnătura că este a mea și ați primit acea clădire de la Direcția Silvică”, a spus președintele CJ Suceava.

Cu această ocazie, Gheorghe Flutur a lansat o provocare legată de mediu, provocare apărută în urma unei discuții cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, care este coordonatorul viitorului program Pactul de Ecologie Europeană – Green Deal. Respectivul programul va avea o treime din banii europeni din exercițiul 2021 – 2027. Pactul Ecologic European stabilește măsuri ce vor transforma Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, vor dinamiza economia, vor îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, vor ocroti natura și vor garanta că nimeni nu este lăsat în urmă. „Trebuie să vedem ce ni se potrivește. Și una din provocările pe care le lansez aici este legată de mediu. Uitați-vă că pe bani europeni putem transforma Valea Jiului dintr-o zonă care arată jalnic după exploatările miniere într-o zonă turistică. Oare nu i se potrivește acest program și Bucovinei pe zona Ostra, Crucea, Broșteni, Fundu Moldovei, Ciocănești, Iacobeni?. Oare nu cumva trebuie să gândim programe în cadrul universității pentru aceste proiecte. Sunt foarte mulți bani în acest domeniu și noi trebuie să participăm și să vedem ce putem face. Și eu vă invit ca administrație județeană să intrăm în aceste mari și curajoase proiecte ale viitorului pentru că vom fi eligibili, pe drumuri, școli și altele”, a spus președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a spus că el personal este parter cu universitatea „până în pânzele albe” pentru înființarea unei facultăți de medicină. Flutur a arătat că în acest sens, Consiliul Județean Suceava a investit deja sume importante pentru dezvoltarea infrastructurii spitalicești. „După ce am alocat aproape 70 de milioane de euro în Spitalul Județean Suceava, despre care alții spun, nu noi, că este un spital de top. Acum pregătim o investiție de peste 80 de milioane de euro pentru un spital modern de copii, pregătim institutul oncologic de la Suceava, unde în această primăvară dăm drumul la radioterapie și la medicina nucleară și la blocuri operatorii destinate oncologiei. Și am cerut Ministerului Sănătății și am aprobat spitalul oncologic de la Suceava. Acestea sunt doar câteva dovezi prin care susținem înființarea unei facultăți de medicină la Suceava. (D.P.)