Flutur: Procedurile pentru începerea lucrărilor la noul drum expres, pe patru benzi, dinspre Siret către București vor demara în primăvăra anului viitor

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava a solicitat zilele trecute Ministerului Transporturilor urgentarea procedurilor pentru începerea lucrărilor la noul drum expres dinspre Siret către Ploiești, cu legătură în autostrada spre București. În cursul zilei de vineri, 2 decembrie, Flutur a anunțat că a primit din partea Guvernului României un răspuns, prin care Executivul isi da acordul pentru ca lucrările dinspre Siret către Pașcani la noul drum expres să fie începute de anul viitor. “Guvernul a luat deja în calcul solicitarea noastră făcută cu argumente extrem de precise. Am informat Guvernul despre necesitatea demarării de urgență a acestei investiții, având în vedere traficul extrem de aglomerat care vine dinspre Ucraina”, a spus Flutur. El a arătat că în fiecare an, prin Vama Siret trec 500.000 de mașini, din care 100.000 de TIR-uri, precum și peste 1,2 milioane de pasageri. „La solicitarea noastra, Guvernul a răspuns că va prioritiza începerea lucrărilor dinspre Siret către Suceava, Pașcani și mai departe spre București, începând din primăvara anului 2017. Iar zilele acestea vom primi și un document oficial de la Ministerul Transporturilor. Este cea mai bună veste din acest an, după toate demersurile pe care le-am făcut, pentru că vorbim aici despre o legătură rapidă, un drum expres pe patru benzi de circulație de la Siret, Suceava către București”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava. Gheorghe Flutur a adăugat că investiția totală pentru construcția acestui nou drum expres este de două miliarde de euro.

Gheorghe Flutur a amintit faptul că începerea procedurilor pentru lucrările la acest drum este și rezultatul întâlnirilor și demersurilor comune pe care administrația județeană le-a avut cu autoritățile din regiunea Cernăuți, din Ucraina, precum și cu cele din Polonia. Presedintele CJ a subliniat că urgentarea lucrărilor la drumul expres dinspre Siret către București este absolut necesară în condițiile în care Comisia Europeană a propus eliminarea vizelor pentru cetățenii ucraineni. Gheorghe Flutur a spus că pe lângă drumul expres dinspre Siret, va fi necesară și deschiderea a încă patru puncte de frontieră cu Ucraina aflate pe teritoriul județului Suceava.

Gheorghe Flutur anunța că drumul expres de la Siret la București va fi construit pe un traseu nou, care nu se va suprapune pe actualul drum european 85. Noul drum de mare viteză ar urma să fie construit cu patru benzi, câte două pe fiecare sens, și va pleca din Siret, către Dolhasca și Pașcani, apoi va continua către Bacău și Focșani, după care se va intersecta cu autostrada Ploiești – București.

La finalul lunii noiembrie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că au fost validate documentațiile de atribuire pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru porțiunea drumului de mare viteză pe tronsonul Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani. (O.S.)