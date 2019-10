Flutur, Lungu și Balan au dat startul campaniei PNL la alegerile prezidențiale. „Klaus Iohannis a băgat în seamă județul Suceava și Bucovina”

Liberalii au dat startul campaniei alegerilor prezidențiale la Suceava, sâmbătă, 12 octombrie, cu o ședință a Colegiului Director al PNL Suceava la care au luat parte primarii liberal din județul Suceava, parlamentari, consilieri locali și județeni. Au fost prezenți președintele filialei județene, Gheorghe Flutur, liderul organizației municipale Suceava, Ion Lungu, senatorul Daniel Cadariu, deputații Ioan Balan, Dumitru Mihalescul, precum și președinții filialelor locale.

După ședința care a avut loc la sala mică a Casei de Cultură, liderul județean al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că președintele României Klaus Iohannis este garantul scoaterii din izolare a județului Suceava și a Moldovei, prin construcția de autostrăzi. „Astăzi, 12 octombrie, la Suceava am dat startul campaniei electorale pentru susținerea lui Klaus Iohannis la un nou mandat la președinția României. Și facem un apel și un îndemn către suceveni să voteze Klaus Iohannis. Am avut întâlnirea Colegiului Director a PNL Suceava, cu toți președinții de organizații din județ și am discutat pașii din acestă campanie electorală”, a spus Gheorghe Flutur. El a subliniat că lucrul cel mai important este că „în primul rând, Klaus Iohannis este singurul garant al construcției autostrăzilor care să lege Suceava de Vestul României și Suceava de București iar în al doilea rând, Klaus Iohannis are o poziție foarte bună la nivel european și mondial, apără Diaspora și „este garantul normalității în această țară” și, de asemenea, „Klaus Iohannis pentru că a băgat în seamă județul Suceava și Bucovina”. „A fost la noi și când a discutat cu administrația publică, și teme pe educație, și la Aeroportul Ștefan cel Mare, a premiat Spitalul Județean Suceava și ne-am întâlnit și de Ziua Bucovinei. A fost singurul înalt demnitar care a venit în Suceava și la Cetatea de Scaun ne-a dat steagul României în semn de respect pentru zonă. Este un om care este aplecat și foarte pragmatic pe priorități. De aceea noi îl vom susține cu toată forța și am încredere că sucevenii vor veni alături de noi, pentru drumul spre normalitate pentru Suceava și România”, a încheiat Gheorghe Flutur.

De asemenea, președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, primarul Ion Lungu, a spus că deși liberalii și Klaus Iohannis sunt favoriți în aceste alegeri, „nu ne vom culca pe o ureche”. „Știm exact ce avem de făcut. Vom face o campanie din ușă în ușă, din om în om, vom discuta cu toate categoriile sociale și eu vreau să cred că vom câștiga alegerile aici la Suceava și bineînțeles domnul președinte Klaus Iohannis va câștiga alegerile la nivel național”, a spus Ion Lungu. El și-a exprimat convingerea că sucevenii vor înțelege că președintele României Klaus Iohannis este cel mai bun candidat la alegerile prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019.

De asemenea, Ion Lungu nu a omis să abordeze tema conectării Moldovei de Transilvania și de Capitală prin autostrăzi, precizând că această problemă este în atenția lui Klaus Iohannis. „Eu cred că azi, așa cum domnul președinte Klaus Iohannis ne reprezintă cu demnitate în Europa, tot așa, la modul fizic, cu ghilimelele de rigoare, ne va scoate în Europa prin această autostradă. La Iași se discuta chiar de mai multe autostrăzi. Eu sunt convins că domnul președinte Klaus Iohannis este garantul că aceste lucruri se pot întâmpla. Eu am toată convingerea că la fel cum am obținut un număr mare de semnături aici în municipiul Suceava, la fel sucevenii vor înțelege și vom avea discuții cu dumnealor că domnul Klaus Iohannis este candidatul cel mai bun și vor da un vor pe data de 10 noiembrie pentru dumnealui. La fel de important este să convingem oamenii să iasă la vot, pentru că asta este democrația și eu cred că vom reuși să facem acest lucru”, a declarat Ion Lungu.

Pe de altă parte, el a ținut să facă un apel la toți cei implicați în această campanie să respecte regulile pentru ca primăria să nu fie nevoită să aplice sancțiuni. „Campania a început de astăzi, avem locuri unde se fac aceste afișaje electorale. Și fac un apel la partidele politice. Așa cum se știe, le-am dat la toți voie și în precampania electorală și-au pus bannere. Pe românește au făcut campanie electorală în precampanie. Dar îi rugăm să respecte regulile care sunt, pentru a nu fi puși într-o situație delicată să amendăm sau să avem alte neplăceri”, a mai spus Ion Lungu.

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, a declarat după ședința Colegiului Director al PNL Suceava că primarii liberali și susținătorii acestui partid sunt gata să lupte pentru ca președintele României Klaus Iohannis să câștige alegerile prezidențiale încă din primul tur. „Sunt extrem de bucuros astăzi să constat, după această ședință, că PNL Suceava, prin membrii săi, activiștii și susținătorii săi, este pregătit să intre în campania electorală. Dar cel mai important lucru este că am văzut determinarea unor primari, printre care și cel al Sucevei, domnul Ion Lungu, pentru ca președintele nostru Klaus Iohannis, candidatul nostru, să câștige alegerile din primul tur. Asta m-a bucurat foarte tare în calitatea mea de vicepreședinte regional”, a declarat Ioan Balan. El a spus că mai rar a văzut o astfel de determinare în PNL Suceava. Ioan Balan a spus că își dorește ca pe 10 noiembrie, Klaus Iohannis să fie câștigător al alegerilor prezidențiale în cât mai multe localități ale județului Suceava.

Referindu-se la viitorul Guvern al României, Ioan Balan a transmis un mesaj axat pe două aspecte: temperarea elanului celor care așteaptă fel de fel de promisiuni și consolidarea încrederii în echipa liberală. „Vedeți că nu abordăm această victorie din în Parlament cu aroganță, cu promisiuni deșarte. Dar ce vă putem spune totuși. Bazați-vă pe noi că știm ce facem. Avem o echipă corectă, care se va ocupa, în parteneriat și sub supravegherea președintelui Klaus Iohannis, ca în cel mai scurt timp bugetul țării să fie adus în Parlament. Cred că asta este o așteptare a fiecărui primar. Și ne vom ține de această promisiune”, a spus vicepreședintele regional pe Moldova al PNL.

Deputatul Ioan Balan, a declarat că Guvernul va fi unul al PNL și va fi condus de liderul liberalilor, Ludovic Orban. „Cu siguranță săptămâna viitoare președintele PNL Ludovic Orban va fi persoana desemnată să formeze Guvernul. Cred că în cel mai scurt timp vom avea un Guvern funcțional, un Guvern care să pornească reconstrucția României. Un Guvern căruia și noi cei din Suceava, președintele Gheorghe Flutur, primarii să i se poată adresa și să primească susținere. Să nu vedem doar într-o comună din județul Suceava revărsat cornul abundenții și să vopsească și crengile prin copaci, iar alte județe să nu aibă bani să-și plătească luna la întreținere. Am văzut primari de-ai noștri care au spus și ne-au cerut ca să ducem mesajul mai departe la București, la Guvernul nostru și să-i spunem să încerce o debirocratizare a aparatului de stat. Pentru că vă spun, și îi citez pe primari, mai ușor este astăzi să obții bani decât să obții avize pentru lucrări”, a spus liderul PNL.

Despre varianta ca Suceava să aibă reprezentați în Guvern, Ioan Balan a declarat că „este greșit să credem că Guvernul PNL va fi format din reprezentanții doar unor județe, fie ele chiar și campioane”, precizând că se va pune accentul pe competență și arătând că structura Guvernului va fi una din 15 ministere. (D.P.)