Flutur „împinge” lucrările la centura Sucevei cu vizite în care dă la lopată

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut, ieri, însoțit de mai mulți consilieri județeni liberali din comisia economică a deliberativului județean, o vizită „de lucru” cu lopata în mână – la propriu – vizitei în pe șantierul șoselei de centură a Sucevei. Lopata pe care a adus-o special de acasă a folosit-o ca să împrăștie balastul pe care constructorul l-a adus pentru lucrările la această centură și a aruncat pietriș sub roțile unui utilaj care nu putea să înainteze. Șeful administrației județene a spus că îl bucură faptul că cele șapte firme care au câștigat licitația pentru finalizarea centurii Sucevei au venit deja la treabă, el adresându-le rugămintea să grăbească lucrările.

Președintele CJ Suceava, a explicat gestul său amintind că pe data de 1 octombrie 2018 s-a semnat contractul de finanțare a lucrărilor, după ce acestea au stagnat timp de șase ani și că din 2012 nu s-a mai făcut nimic la șoseaua de centură a Sucevei iar că pentru „bucățica de centură” rămasă nefinalizată – adică 13% din investiția total – termenul de nouă luni expiră în iunie, adică în circa patru luni și jumătate. „CNAIR mi-a comunicat verbal că anul trecut nu s-a putut lucra și s-a făcut doar circa 10% din lucrare. Îmi exprim îngrijorarea că din nou intrăm în prelungiri cu centura ocolitoare a Sucevei, o investiție care ar ajuta enorm traficul din Suceava. Este o investiție la care deja s-au făcut 16 poduri, viaducte, podețe, lucrări de artă. Nu mai este mult. Carosabilul este turnat, majoritatea asfalt, iar patul drumului este făcut. Ar mai fi ceva lucrări de artă. Știți bine că anul trecut ne-am luptat ca să fie bani în buget pentru că nu se prinseseră”, a spus, printre altele, Gheorghe Flutur, adăugând că îl interesează și drumurile naționale și județene și comunale și orice investiție din județ.

Președintele CJ Suceava s-a bucurat că după ce a anunțat vizită în teren, pe șantierul centurii au sosit utilajele să lucreze deși, tot după spusele lui Gheorghe Flutur, la primele ore ale dimineții, utilajele nu erau aduse pe șantier. El a precizat că nu vrea să interpreteze răutăcios faptul că dintr-o dată au apărut utilajele pe șantierul centurii Suceava, adăugând că „faptul că uneori e nevoie să mai împingi lucrurile din spate mă încurajează să vin mai des”.

Gheorghe Flutur a fost însoțit, printre alții, de vicepreședintele Viorel Seredenciuc și consilierii liberali Sorina Barbu, Ioan Bădeliță și Eugen Șalar. Șeful liberal al CJ Suceava a declarat că pentru astăzi a fost programată o vizită a comisiei economice a CJ Suceava la centura municipiului reședință de județ, la care au fost invitați să participe și consilierii PSD, însă aceștia nu au dat curs invitației.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a precizat că în replică față de vizita sa la șoseaua de centură a Sucevei, reprezentanții PSD s-ar fi deplasat la podul de peste râul Suceava din comuna Verești, care este închis. „Până la ședința de Consiliu Județean că am stabilit un program de priorități pe drumurile județene, inclusiv la podul de la Verești unde vor să meargă în replică pentru că eu am venit pe centura Sucevei. Acolo la Verești noi am scos lucrarea la licitație. E un pod vechi, o parte l-am modernizat, dar dalele care au căzut trebuie să le refacem. La prima licitație nu s-a prezentat nimeni. Și am scos a doua oară procedura de licitație. Facem tot posibilul să punem în funcțiune acel traseu. Dar am vrut ca să știți că azi noi ne-am dat toți întâlnire aici. Se vede lucru că începe lupta și nu convine să te duci acolo unde nu ai ce arăta. Și atunci am înțeles că ei fac o vizită la podul de la Verești. Acolo suntem în linie dreaptă și o să găsim formula foarte repede pentru a reabilita și acel pod”, a încheiat Gheorghe Flutur. (D.P.)