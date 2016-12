Flutur îi îndeamnă pe suceveni să meargă duminică la vot și să voteze echipa PNL, pentru dezvoltarea județului

“In patru ani de mandat al liberalilor, cu Dacian Cioloș premier, județul Suceava va cunoaște o dezvoltare puternică”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a îndemnat alegătorii să se prezinte în număr cât mai mare la vot pe 11 decembrie

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, i-a îndemnat pe alegătorii din Suceava să se prezinte în număr cât mai mare la urne la alegerile parlamentare de duminică, 11 decembrie a.c.,și să voteze echipa PNL pentru Camera Deputaților și Senat. Gheorghe Flutur a declarat că dacă în primăvara acestui an sucevenii l-au ales pe el și echipa lui pentru a conduce Consiliul Județean, acum este momentul ca PNL să trimită în Parlament o echipă puternică de deputați și senatori pentru a-l avea pe Dacian Cioloș premier în continuare. „În primăvara acestui an m-ați ales pe mine și echipa mea pentru a conduce județul Suceava și vă mulțumesc mult. În doar câteva luni am deblocat cu sprijinul lui Dacian Cioloș marile proiecte îngropate de PSD în județul Suceava. Si mă refer aici la centura Sucevei, pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc, conducta de gaz metan care duce spre Vatra Dornei, drumul pe Valea Bistriței și alte proiecte importante pentru județ”, a arătat liderul PNL Suceava. Gheorghe Flutur a spus că pe lângă deblocarea acestor investiții, recent au fost anunțate proiecte noi pentru județul Suceava, aprobate cu sprijinul Guvernului Cioloș, respectiv șoseaua rapidă pe patru benzi de la Siret – Suceava – Pașcani, care va începe în 2017, sau Sala Polivalentă de 7.500 de locuri pentru municipiul Suceava. Gheorghe Flutur a amintit că administrația județeană va începe și construcția unui corp nou la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou”, precum și un nou terminal la Aeroportul „Stefan cel Mare”.

„Îi invit pe suceveni să meargă la vot. Să facă un efort duminică să meargă la vot pentru că e cel mai important lucru pentru democrație. Îi invit să voteze echipa de parlamentari PNL Suceava pentru dezvoltarea județului Suceava, pentru alegerea lui Dacian Cioloș ca prim-ministru, împreună cu care să punem în aplicare marele program de dezvoltare a județului Suceava. Le garantez sucevenilor că după patru ani de mandat al li-beralilor, cu Dacian Cioloș premier, județul Suceava va cunoaște o puternică dezvoltare și va fi în favoarea nivelului de trai al populației. Am încredere în înțelepciunea sucevenilor și sunt optimist că vor vota parlamentarii liberali pentru a pune în aplicare tot ce am spus”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a amintit că echipa de candidați a PNL Suceava pentru alegerile parlamentare se află pe prima poziție pe buletinele de vot pentru Ca­-mera Deputaților și Senat. (O.S.)