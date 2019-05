Flutur despre PSD, CE și statul de drept: „Dacă dai drumul la câine și mușcă vecinii, e normal ca ăia să-ți spună să-ți legi câinele”

„Mulți au înțeles că PSD vrea să ne scoată din Uniunea Europeană. Există o stare de temere în populație cu privire la ce vor să facă pesediștii cu România. Românii nu sunt vinovați că socialiștii i-au exmatriculat pe cei din PSD din rândul social-democraților europeni”, a mai subliniat Flutur. „Speranța noastră este că cetățenii vor veni în număr mare la votul de pe 26 mai și împreună vom face diferența. Şi îi rugăm pe alegători să vină să voteze și la referendumul pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis”, a conchis Ioan Balan

Președintele PNL Suceava, ­Gheorghe Flutur, a lansat o critică acidă, în binecunoscutul său stil anti-PSD, referitoare la complicata relație dintre guvernarea social-democrată de la București și relațiile acesteia cu Comisia Europeană îndeosebi pe partea de Justiție și stat de drept. „Dacă dai drumul la câine și mușcă vecinii, e normal ca ăia să-ți spună să-ți legi câinele”, a declarat, ieri, Gheorghe Flutur, spre finalul unei conferințe de presă politică organizată la sediul PNL Suceava din strada Ştefan cel Mare.

După ce a prezentat o serie de aspecte legate de programul PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai și rugămintea adresată sucevenilor de a participa atât la vot, cât și la referendumul pe temele de justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis, Gheorghe Flutur și vicepreședintele PNL, deputatul liberal sucevean Ioan Balan, au răspuns unor întrebări inclusiv din cele pe teme de justiție și statul de drept.

Răspunzând (în completarea unei declarații a lui Ioan Balan) la întrebări legate de extrădarea unui membru PSD în timpul unei guvernări PSD (argument pe care susținătorii social-demo­craților îl utilizează împotriva criticilor cum că nu ar respecta statul de drept), Gheorghe Flutur a spus că „noi vrem ca aceste lucruri să se întâmple nu cu hopuri și cu sughițuri, ci să fie o chestiune normală”.

Întrucât au fost abordate temele aderării la Spațiul Schengen și ale statului de drept „în cascadă” ca să fie creată impresia unei legături între acestea și prezentarea ca soluție a votului pentru PNL, ca acest partid să aibă o echipă cât mai mare în Parlamentul European, întrebarea adresată a fost apoi de ce europarlamentarii liberali nu au reușit în acest mandat să facă demersurile pentru aderarea României la Spațiul Schengen. „Când acasă la tine ai pe cineva lăsat la butoane care nu-ți respectă statul de drept, cel de-afară se uită și dacă acasă la tine geamurile sunt sparte, prin curte nu-i măturat, dai drumul la câine și mușcă vecinii, e normal ca ăia să-ți spună: leagă-ți câinele”, a fost răspunsul lui Gheorghe Flutur. Desigur, nu s-a omis nici faptul că numărul celor care fac parte din PNL, în actualul mandat al Parlamentului European 2014 – 2019, nu este atât de mare și, prin urmare, concluzia este că și influența lor este pe măsură.

Președintele PNL Suceava a pre­zentat principalele obiective cuprin­se în programul politic al PNL pentru alegerile pentru Parlamentul European. „PNL va apăra unitatea Uniunii Europene. Ştim că puterea Uniunii Europene constă în unitatea statelor care o compun. PNL va promova coeziunea în UE și va susține reducerea decalajelor între regiuni și între țări. Este o mare provocare la care trebuie să răspundem, pentru că din păcate Regiunea Nord-Est este cea mai săracă regiune din punct de vedere al PIB-ului din România. Şi trebuie subliniat faptul că PNL va avea o reprezentare a României în nucleul dur din Parlamentul European. Fa­cem parte din PPE, acolo unde putem avea un cuvânt greu de spus în ceea ce privește viitorul UE”, a declarat Gheorghe Flutur.

Principalele obiective ale europarlamentarilor PNL: fonduri europene, Spațiul Schengen și zona Euro

El a precizat că obiectivele europarlamentarilor PNL vor fi mai mul­te fonduri europene pentru România, în special pentru coe­ziune și pentru agricultură, ade­­rarea la Spațiul Schengen și la zona Euro. Astfel, Gheorghe Flutur a precizat că PNL va urmări, în ceea ce privește fondurile pentru agricultură, în­deosebi tem­perarea tendinței de diminuare a alocării acestora în ideea de a crește subvențiile la un nivel care să poată fi comparat cu cel din mai multe state UE. În ceea ce privește fondurile de coeziune, Gheorghe Flutur a declarat că absorbția acestora trebuie legată de proiectele mari de infrastructură care vin în sprijinul regiunilor defavorizate ale UE, inclusiv Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României, din care face parte și județul Suceava. Alte ținte sunt: alocarea și dublarea fondurilor pentru cadastrarea proprietăților din România, reabilitarea tuturor clădirilor rezidențiale încadrate în clasa seismică I, reabilitarea termică, din bugetul Uniunii Europene 2021-2027, a 500.000 de apartamente din România, realizarea unui program de investiții pentru a conecta toate orașele României la rețeaua de distribuție a gazelor până în 2024, dar și sprijinirea construcției și dotării până în 2024 a trei spitale regionale la standarde europene.

Flutur: „Rugămintea mea este ca sucevenii să voteze echipa PNL pentru Parlamentul European și să voteze DA și pe cele două buletine pentru referendum”

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Gheorghe Flutur a făcut un apel către suceveni să iasă în număr cât mai mare la vot la alegerile europarlamen­tare și la referendumul pentru justiție din data de 26 mai 2019. Liderul libe­ral a susținut că alegerile pentru Parlamentul European au o semnificație ex­trem de importantă, el subliniind faptul că viitoarea echipă a PNL va avea ca obiectiv alocarea mai multor fonduri pentru județele din România. „Adresez rugămintea tuturor cetă­țenilor să vină la vot pe 26 mai. Este extrem de important să facem primul pas pentru a ne consolida cu oameni puternici în Parlamentul European, care să sprijine județul Suceava și Bucovina. Avem nevoie de mai mulți bani pentru drumuri rapide, pentru autostrăzi, agricultură, industrie alimentară, dar și pentru reindustrializarea zonei pentru a crea noi locuri de muncă. Toate acestea se pot face dacă vom avea o echipă ­pu­ternică. Şi pentru aceasta adresez rugămintea sucevenilor să voteze echipa PNL cu Rareș Bogdan în frunte”, a declarat Flutur.

El a făcut un apel către suceveni să voteze și la ­refe­rendumul inițiat de preșe­­dintele Klaus Iohannis, „pentru că din punct de vedere al statului de drept și al justiției în România s-au întâmplat niște derapaje. E nevoie de votul românilor la acest referendum”, a adăugat liderul PNL Suceava. El a precizat că justiția trebuie să rămână independentă, dar și că România nu trebuie să se întoarcă din drumul european. „Rugămintea mea este ca sucevenii să voteze echipa PNL pentru Parlamentul European și să voteze DA și pe cele două buletine pentru referendum”, a mai subliniat Gheorghe Flutur.

El consideră că la acest scrutin românii vor ieși în număr mare la urne deoarece aceștia au înțeles că PSD vrea să scoată România din Uniunea Europeană. „Mulți au înțeles că PSD vrea să ne scoată din Uniunea Europeană. Există o stare de temere în populație cu privire la ce vor să facă pesediștii cu România. Românii nu sunt vinovați că socialiștii i-au exmatriculat pe cei din PSD din rândul social-democraților europeni”, a mai precizat Flutur.

Balan: „Pentru prima dată Moldova abordează alegerile cu o dorință de schimbare națională, iar PNL se află în poziția să bată PSD în aceste alegeri”

Aceeași convingere cu privire la posibila înfrângere a PSD-ului de către PNL la aceste alegeri europarlamentare și o eventuală formare a unui viitor guvern liberal a manifestat-o și vicepreșe­dintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan.

Deputatul PNL de Suceava a declarat că viitorii europarlamentari se vor lupta pentru nevoile fiecărui județ al Moldovei, subliniind faptul că în această regiune a țării se simte o dorin­ță de schimbare națională. „Pentru prima dată Moldova abordează alegerile cu o dorință de schimbare națională, iar PNL se află în poziția să bată PSD în aceste alegeri. Acest lucru s-a văzut și la mitingul de la Suceava, acolo unde s-a văzut determinarea cu care cetățenii din întreg județul au venit cu miile pe o vreme rece și ne-au încurajat pentru a câștiga. Şi la mitingul de la Iași s-a văzut diferența de abordare a cetățenilor față de PNL, comparativ cu PSD”, a declarat Ioan Balan.

Acesta este de părere că alegătorii din județul Suceava și din întreaga regiune a Moldovei vor ieși în număr mare la alegerile din data de 26 mai pentru a vota cu PNL.

Estimările proprii ale lui Ioan Balan nu s-au fundamentat doar pe diverse sondaje vehiculate în media centrală și/sau locală, ci și pe activitatea mai intensă decât de obicei pe care reprezentanții liberalilor din județele Moldovei au avut-o în ultimele două săptămâni, constând în discuții cu numeroși primari cu privire la problemele localităților pe care le conduc și în concluziile trase ca urmare a acestor demersuri. „Fiecare județ are probleme extrem de importante. La Botoșani, lucrările de reabilitare a Teatrului Național au fost sistate iar fondurile au fost pierdute în măreața conducere a PSD. În Suceava, principala problemă este cea legată de proiectul «Suceava – utilități și mediu la standarde europene», care spoliază efectiv bugetele locale. În comparație cu ce fac cei de la PSD acum, când noi am fost la guvernare am preluat multe din ratele și dobânzile pe care primăriile le aveau de plătit”, a spus Ioan Balan.

În opinia deputatului Ioan Balan, principalele probleme ale județului Suceava – rezultate pe baza discuțiilor cu primarii – sunt șoseaua de centură a Sucevei și drumul expres DX5 pe porțiunea de la Siret la Suceava și de acolo mai departe până la Roman.

„Speranța noastră este că cetățenii vor veni în număr mare la votul de pe 26 mai și împreună vom face diferența. Şi îi rugăm pe alegători să vină să voteze și la referendumul pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis”, a conchis Ioan Balan. (Dan PRICOPE)