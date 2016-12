Flutur, bilanț la șase luni de administrație liberală în județul Suceava

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, președinte al organizației județene PNL Suceava, a trecut în revistă principalele lucruri ce s-au petrecut în administrația județeană de când a preluat funcția de președinte al executivului județean. Investiții deblocate, proiecte noi ale Consiliului Județean, dar și ale Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Est, pe agenda lui Gheorghe Flutur în anul 2017



Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a organizat, ieri, o conferință de presă a organizației PNL județene, la final de an. El a mulțumit presei pentru colaborarea din anul pe cale să se sfârșească, asigurând o colaborare deschisă, transparentă și totală pentru perioada care urmează. Gheorghe Flutur a intrat ulterior în detalii, arătând că anul 2016, pentru Partidul Național Liberal a avut o parte de succes, în prima parte a anului, referindu-se la alegerile locale care au adus PNL la conducerea administrației județene și în 45 de primării. “A fost un lucru foarte bun pentru noi, filiala județeană PNL Suceava, am fost pe podium și am avut cel mai mare scor din țară iar prin redistribuire, acel procent foarte bun a creat o majoritate confortabilă în Consiliul Județean pentru noi”, a explicat Gheorghe Flutur. El a mai spus că în primăvara acestui an voturile pentru PNL au venit pe un fond de așteptări pozitive ale populației, foarte mari, la adresa echipei liberale. Investiții deblocate Președintele CJ Suceava a trecut în revistă o serie de realizări ale Partidului Național Liberal în administrația publică locală din județul Suceava.

“Am avut acțiuni în domeniul deblocării marilor proiecte din județul Suceava”, a arătat Gheorghe Flutur, care într-o formă sau alta erau blocate anterior revenirii în fruntea CJ a majorității liberale, odată cu alegerile locale din iunie 2016. “Erau blocate proiectele SMID pentru deșeuri, pârtia de schi de la Câmpulung, magistrala de gaz metan spre Vatra Dornei, centurile Sucevei și Rădăuțiului, au fost câteva dintre proiectele mari pe care le-am deblocat în această perioadă, iar unele dintre acestea chiar au prins contur și sunt către finalizare, cum este pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc. Am deschis unele obiective precum Muzeul de Istorie al Bucovinei, expoziția permanentă din Cetatea de Scaun a Sucevei. Anul 2016 a fost un an record în ceea ce privește numărul de turiști. Conform estimărilor făcute de biroul de turism din cadrul Consiliului Județean Suceava, au fost peste 375.000 de turiști în anul 2016, în județul Suceava. Au fost evenimente bune, Suceava a fost vizitată, iar anul 2017 poate să fie pentru 2017 un an și mai bun, dacă ne vom pregăti și mai bine împreună cu asociațiile de turism”, a conchis Gheorghe Flutur.

Proiecte noi ale Consiliului Județean

In prezentarea de sfârșit de an, președintele PNL Suceava – șeful administrației publice județene, Gheorghe Flutur, a arătat că 2017 poate să fie un an și mai bun. In ceea ce privește proiectele noi, Flutur a vorbit despre drumul a cărui valoare este estimată la 75 de milioane de euro, care leagă Suceava de Iași, “un drum extrem de important, finanțat cu bani europeni; clusterul – asocierea cu USV, camerele de comerț și industrie de la Suceava și Botoșani în vederea promovării de proiecte internaționale în domeniul industriei alimentare în primul rând, dar și o serie de demersuri care au avut succes și sper să aibă în continuare, cum este drumul expres ce leagă Bucureștiul de Suceava și de Siret; legat de programul Centenar, o serie de obiective care au fost luate în calcul și care sper să fie păstrate de noul guvern, în ceea ce privește Vama Siret, Gara Ițcani, dar și alte obiective de interes pentru anul 2018, când vom sărbători Centenarul Unirii”, a arătat președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean.

El a arătat în continuare că la nivelul CJ, dar și al primăriilor, celor care în principal sunt conduse de primari liberali, se are în vedere continuarea marilor proiecte ce au fost propuse. Consiliul Județean are în vedere modernizarea Aeroportului și extinderea cu un terminal nou. Investițiile de la Spitalul Județean Suceava, așa cum au fost anunțate – în Ambulatoriu, în secțiile de Cardiologie, de Radioterapie și alte investiții pentru dotarea unității spitalicești etalon a județului Suceava – sunt pe agenda Consiliului Județean, a arătat Gheorghe Flutur, el adăugând că și construcția celor două rute ocolitoare de la Suceava și Rădăuți sunt proiecte angajate de CJ, la fel cum sunt și cele privind cadastrarea județului Suceava, continuarea programelor de dezvoltare locală – anul acesta peste 70 de primării din județul Suceava au primit fonduri, cele mai multe în a doua jumătate a anului pentru apă, canal, drumuri, cămine culturale și alte obiective publice, de la Ministerul Dezvoltării. “Sper să obținem fonduri pentru îndiguiri, pentru prevenirea inundațiilor, sunt foarte multe demersuri făcute. De altfel, în ultimele zile au venit circa 1 milion de euro despăgubiri pentru calamități în județul Suceava, aferente localităților afectate în anul 2016”, a punctat șeful CJ.

Un alt subiect abordat a fost cel vizând proiectele transfrontaliere cu Ucraina.”Deschiderea frontierelor, modernizarea drumurilor până în punctele de frontieră, dar și proiectele culturale, în Sănătate, în Educație, care au fost discutate și aprobate în ședința comună cu Regiunea Cernăuți reprezintă de asemenea provocări pentru anul următor”, a spus Gheorghe Flutur, care a reamintit că 2017 va fi anul în care se vor sărbători 20 de ani de parteneriat cu regiunea Scwaben din Germania, dar și cu Cernăuțiul. “Vom avea evenimente care să marcheze acest moment, iar exemplul de bună practică din acești 20 de ani dintre Suceava, Cernăuți și Augsburg poate fi transmis mai departe”, a spus Flutur.

Ca președinte al CDR Nord-Est, Gheorghe Flutur vrea concretizarea proiectului drumului expres București – Siret

Președintele CJ Suceava a arătat că în ceea ce privește preluarea de către el a președinției Consiliului de Dezvoltare Regională (CDR) Nord-Est, își dorește finalizarea de proiecte europene prin ADR – Nord-Est și parteneriate cu regiuni din afară, precum și extinderea relațiilor cu regiuni din Ucraina și Polonia “pentru a face lobby pentru coridorul Nord – Sud, care să lege Marea Nordului de Marea Neagră, de fapt traseul drumului expres prevăzut de Guvernul României care să lege Bucureștiul de Siret și care să meargă mai departe”, a arătat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, președinte al organizației județene a Partidului Național Li-beral. (Neculai ROSCA)