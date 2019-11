Flutur anunță mobilizare maximă pentru finalizarea reparațiilor la drumul Liteni – Roșcani – Vercicani – limita cu județul Botoșani, spre Vorona și Tudora

„Vreau să finalizăm lucrările în aceste zile. Puțini credeau ca vom reuși să terminăm în acest an reparațiile la acest drum. Sunt mulțumit că am reușit să includem pe lista drumurilor reparate în acest an și acest drum, și să le aducem astfel o bucurie oamenilor de aici”, a declarat Gheorghe Flutur

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a continuat vizitele în teren la diverse obiective de investiții ale administrației județene, îndeosebi cele de infrastructură rutieră.

Unul din locurile vizitate de Gheorghe Flutur a fost podul de la Verești și traseul drumului județean ce duce de la Liteni spre limita cu județul Botoșani. „Astăzi (joi, 31 octombrie – n.red.) am fost prezent pe șantierul unde se execută lucrările de reapariții la drumul Liteni – Roșcani – Vercicani – limita județul Botoșani, un drum foarte important pentru locuitorii de aici și pentru întreaga zonă. Drumul arăta rău, așa că a trebuit să se treacă la executarea unor lucrări complexe, cu asfalt în două straturi și să folosim și folie geotextil”, a precizat ­Gheor­ghe Flutur.

Președintele CJ Suceava a explicat că dorința sa este de a finaliza în aceste zile lucrările și a avut un mesaj de optimism cu privire la modul în care s-au derulat acestea, ca un fel de critici voalate la adresa celor mai puțin încrezători sau sceptici. „Am cerut constructorului mobilizare maximă, starea vremii ne-a permis, iar astăzi lucrările sunt foarte avansate. Vreau să le finalizăm în aceste zile. Puțini credeau ca vom reuși să terminăm în acest an reparațiile la acest drum. Sunt mulțumit că am reușit să includem pe lista drumurilor reparate în acest an și acest drum, și să le aducem astfel o bucurie oamenilor de aici”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)