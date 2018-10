Flavius Daniliuc, fiul unor emigranți suceveni, a ajuns în topul celor mai promițători fotbaliști din lume

Lider al generației sale la juniorii lui Bayern Munchen, Flavius Daniliuc (17 ani) a fost inclus recent între cei mai promițători 60 de jucători din lume, într-o anchetă realizată de celebra publicație The Guardian. La doi ani era operat pe inimă, iar la zece ani a ajuns la Real Madrid, unde a câștigat un titlu de campion național. Bătut de un coleg mai mare, Flavius a fost scăpat de “teroarea” din cantonamentul Realului de internaționalul austriac David Alaba (foto dreapta), care l-a adus în 2015 la Bayern. Fotbalistul cu origini sucevene a ales să joace pentru naționalele Austriei

Flavius Daniliuc, fiul unor emigranți din Suceava, se află pe lista celor mai promițători fotbaliști din lume, potrivit unei anchete realizată recent de publicația The Guardian.

Polivalent și cu o bună viziune a jocului, Flavius Daniliuc, este considerat, la doar 17 ani, liderul gene­rației sale de la Bayern Munchen, club la care a ajuns în 2015, prin intermediul internaționalului austriac David Alaba. După primii ani de juniorat petrecuți la Admira și Rapid Viena, Daniliuc a făcut pasul în 2011 spre Real Madrid. Deși a câștigat un titlu de campion cu echipa din capitala Spaniei, Daniliuc a fost tratat prost de către colegi, fiind bătut în internat. David Alaba l-a scăpat de teroarea din cantonamentul Realului. “Fla­vius fusese bătut de un jucător mai mare și nu-și dorea decât să plece de acolo. Tatăl său l-a sunat pe Alaba, cu care se cunoscuseră în 2013, de Crăciun. Fundașul lui Bayern i-a pus o vorbă bună la club, iar șefii centrului de copii și juniori l-au admis în ianuarie 2015”, notau jurnaliștii de la publicația Bild.

S-a pregătit cu echipa mare a lui Bayern Munchen

Mutat în centrul apărării, Daniliuc a câștigat campionatul german sub 17 ani și a fost invitat să se pregătească cu prima echipă, pe când bavarezii erau antrenați de Carlo Ancelotti. După ce a trecut peste unele probleme musculare, Daniliuc evoluează acum pentru echipa under 19 a clubului Bayern Munchen, pentru care reușit un gol în trei meciuri, în A-Junioren Bundesliga Süd / Südwest.

Alaba despre Daniliuc: “Este ca un frate mai mic”

David Alaba însuși e încântat că “protejatul” său s-a impus la campioana Germaniei. “Sunt foarte mândru de Daniliuc. E un tânăr super! S-a descurcat foarte bine până acum. Mă bucur pentru el și pentru familia lui. Pentru mine, este ca un frate mai mic”, a precizat internaționalul austriac. “Îi suntem recunoscători lui Alaba. Ne-a ajutat mult cu transferul de la Real și e modelul perfect pentru fiul meu”, recunoștea tatăl lui Flavius, Mihai Daniliuc. Originari din Suceava, pă­rinții tânărului fotbalist au fugit în Austria, în 1989, înainte ca regimul comunist din România să cadă.

A fost operat pe inimă la doi ani. Cum s-a vindecat

Flavius Daniliuc a trecut printr-un moment de cumpănă pe când avea doi ani. “M-am născut cu o gaură de 9 milimetri în ventricul. Eram în pericol de a mă sufoca și mama mă supraveghea. La doi ani am fost operat pe inimă. Când am crescut, doctorii mi-au interzis să joc fotbal toamna și iarna. Aveam un sistem imunitar fragil, iar o pneumonie putea să-mi fie fatală. Tata s-a întâlnit însă întâmplător cu un cunoscut, care i-a recomandat un produs naturist. După jumătate de an, s-a produs mi­-nunea: eram complet sănătos”, a relatat Flavius Daniliuc pe siteul său personal.

“În fotbal, oricât ai fi de bun, nu trebuie să uiți că faci parte dintr-o echipă. Sunt chiar mai fericit dacă dau o pasă de gol pentru un coleg decât să înscriu eu“, așa gândea Flavius Daniliuc în 2011, pe când avea doar 10 ani, iar Obiectiv de Suceava scria pentru prima dată despre el.

Alături de Flavius Daniliuc, care a optat să joace pentru selecționatele Austriei, pe lista celor de la The Guardian se mai află un singur jucător de naționalitate română, este vorba de Jovan Markovic (CSU Craiova). (Dănuț CHIDOVEȚ)