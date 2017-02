Firma suceveană Daily Group a cumpărat sediul, halele și terenurile producătorului de vinuri VINIA SA Iași

Firma Daily Group a plătit 1,8 milioane de euro pentru o clădire administrativă cu 3 etaje, 36.075 metri pătrați de teren și mai multe hale care au aparținut fostului producător de vinuri VINIA SA Iași, aflat în faliment

Sediul administrativ al SC Vinia SA Iași – o companie producătoare de vinuri, compus dintr-un imobil cu 3 niveluri, având fiecare câte o suprafața utilă de 220 metri pătrați, o curte interioară în suprafata de 2.064 mp, magazii, hale de producție vin, rampe de acces, rezevoare toate aparținând producătorului de vin ieșean au fost cumpărate de firma suceveană SC DAILY GROUP SRL Suceava, proprietatea omului de afaceri Ioan Pavel.

Suprafața totală de teren a proprietății cumpărate de Daily Group este de 36.075 metri pătrați. Pentru construcții, firma suceveană a plătit 521.259 euro, iar pentru teren s-a achitat suma de 1.338.390 euro. Firma suceveană a cumpărat sediul, halele și terenurile Vinia SA în urma unei licitații organizate de Casa de Insolvență Transilvania .

Acum, în clădirea care adăpostea birourile producătorului ieșean de vinuri se lucrează intens la interioare, pentru amenajarea unor birouri, sediul fiind deja dotat cu geamuri noi.

Daily Group SRL, conform Registrului Comerțului, are ca domeniu de activitate comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun. Firma este cunoscută în zonă deoarece distribuie automate de cafea. În Top Forbes 500 a celor mai puternice companii din România, aceasta se află pe poziția 222. Conform analizei Forbes, firma administrată de Ioan Pavel are o cifră de afaceri de 29 de ­mi­lioane de lei și un profit net de 8 milioane de lei. (A.T.)