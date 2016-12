FIAT renunță de la 1 ianuarie la reprezentanța din Suceava după ce firma AUTOBITTI a intrat în faliment

AUTOBITTI – firmă cunoscută ca unic reprezentant al FIAT – s-a înglodat în datorii, iar partenerii străini nu au mai dorit să prelungească contractul de reprezentare. Ofensiva mărcilor de mașini nemțești ar putea să fi fost un alt motiv pentru care marca FIAT și-a retras reprezentanța din Suceava

AUTOBITTI nu va mai fi, de la data de 1 ianuarie 2017, reprezentant al firmei FIAT în Suceava. La sfârșitul lunii trecute, Tribunalul Suceava a decis deschiderea procedurii generale de faliment pentru firma AUTOBITTI SRL, patronată de omul de afaceri sucevean Philip Rozopol, care nu a reușit să se redreseze în baza unor planuri configurate anterior de firmele de insolvență. Intrarea în insolvență a firmei AUTOBITTI acum trei ani a avut un mare ecou în mediul de afaceri sucevean. Intrarea firmei lui Philip Rozopol în faliment are un impact și mai mare în mediul de afaceri, chiar și la nivel național, de vreme ce FIAT- unul dintre cei mai importanți producători de automobile din Europa – a anunțat că renunță începând cu 1 ianuarie 2017 la reprezentanța din Suceava, după ce firma AUTOBITTI a intrat în faliment.

Cum a anunțat Tribunalul Suceava intrarea în faliment a firmei AUTOBITTI

Conform datelor făcute publice de Tribunalul Suceava pe propriul portal, s-a stabilit că “în temeiul dispozițiilor din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței, se deschide procedura generală de faliment a debitoarei SC AUTOBITTI SRL. Se desemnează, în calitate de lichidator provizoriu, pe administratorul judiciar ACCERR IPURL, cu un onorariu provizoriu de 1.000 lei, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 108 din Legea nr. 85/2006. În temeiul art. 107, alin. 2, lit. a) din Legea privind procedura insolvenței, se dispune dizolvarea societății debitoare și ridică dreptul de administrare al acesteia. Se fixează termen maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii, în termen de 10 zile de la notificare. Se dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorului și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea mențiunii, precum și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență”.

Următorul termen de judecată în falimentul AUTOBITTI, 6 ianuarie 2017

Conform aceleiași decizii a magistraților de la Tribunalul Suceava, se fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanțelor născute în cursul procedurii la 06.01.2017. Se fixează de asemenea termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor la data de 06.02.2017. Se fixează termenul limită pentru depunerea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii la 274.02.2017. Judecătorii fixează termenul limită pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor la data de 06.03.2017. S-a dispus totodată sigilarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare. S-a fixat un termen pentru continuarea procedurii la data de 28.02.2017, ora 9.00. Sentința este executorie, cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, calea de atac urmând a se depune la Tribunalul Suceava.

Piesele de schimb pentru mașinile italiene și franțuzești, mai scumpe de două ori față de cele nemțești

Imediat după ce s-a aflat că FIAT dorește să își retragă reprezentanța din Suceava, gestionată de falimentara AUTOBITTI, angajații acestei firme au aglomerat, cu CV-urile în mână, anticamerele altor reprezentanțe auto. Si-au pus la dispoziție experiența acumulată și abilitățile de marketing. Un potențial angajator a descris care este explicația oferită de angajații firmei intrate în faliment pentru declinul firmei sucevene ca reprezentant FIAT, dincolo de falimentul previzibil de la AUTOBITTI, anunțat încă de acum peste trei ani. “AUTOBITTI nu a reușit în ultima perioadă să atragă clienți de pe piața auto pentru FIAT. Nu se știe dacă pentru firma condusă de Philip Rozopol “reclama negativă”, constând în informațiile făcute publice de intrarea acesteia în insolvență, a avut sau nu un impact, dar este cert că, pentru mulți dintre cei care cumpără un automobil în România, este important nu numai prețul mic de achiziționare, ci și cel al pieselor de schimb. La FIAT mașinile sunt ieftine, dar piesele de schimb sunt cu 100%, chiar cu 150% mai mari. Cu riscul de a face reclamă ascunsă, pentru mașinile nemțești, puțin mai scumpe, sunt pieșe de schimb pe oriunde la 40% sub prețul celor necesare pentru mașinile italiene sau franțuzești”, a explicat un director de service auto care a dorit să nu se pună neapărat pe seama proastei gestiuni a firmei AUTOBITTI insuccesul firmei FIAT în Suceava.

AUTOBITTI, în insolvență la cererea debitorului din toamna anului 2013

In luna septembrie a anului 2013, ziarul “Obiectiv de Suceava” anunța că dealerul AUTOBITTI a intrat în insolvență, cu datorii de 138 de miliarde de lei vechi. Arătam acum mai bine de trei ani că pe data de 3 septembrie a.c., SC AUTOBITTI SRL, cunoscutul distribuitor autorizat al mărcilor Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep și Fiat Professional în județul Suceava, a depus la Secția Civilă a Tribunalului Suceava o cerere în nume propriu prin care se cere deschiderea procedurii insolvenței la această firmă. Cererea, semnată de administratorul Marius Liviu Trifina, a fost admisă în data de 17 septembrie 2013, iar administrator judiciar provizoriu a fost numit Cabinetul individual de insolvență Serban Mihaela – Gabriela.

Administratorul Marius Liviu Trifina a arătat în cererea depusă că societatea comercială nu are posibilitatea să achite la scadență datoriile firmei, pentru că nu dispune de fondurile bănești necesare.

Trifina mai arăta că iminența stării de insolvență a firmei se datorează crizei economice care a afectat și România, cât și faptului că în ultima perioadă de timp în domeniul de activitate al debitoarei a scăzut numărul clienților și volumul încasărilor, ceea ce impune restructurarea activității pentru a se putea achita datoriile față de creditori, care se ridicau în total la 13.892.501 lei (138,9 miliarde de lei vechi). Administratorul AUTOBITTI nu avea atunci în vedere intrarea în faliment a firmei și de aceea el a cerut instanței să constate că, avându-se în vedere obiectul de activitate al debitoarei, existența patrimoniului și a forței de muncă, SC AUTOBITTI SRL ar fi avut posibilitatea de a-și continua activitatea ca urmare a restructurării operaționale și financiare a activității, cât și prin lichidarea unor bunuri din averea societății. Toate acestea în baza unui plan de reorganizare în vederea achitării datoriilor către creditori.

Rețeaua de asociați ai firmelor coordonate de Rozopol, principalii creditori ai SC AUTOBITTI

La cererea de deschidere a procedurii insolvenței în dosarul 9000/86/2013, înregistrat la Tribunalul Suceava a fost anexată și o listă a principalilor creditori ai firmei AUTOBITTI. Arătam acum trei ani că o analiză chiar și superficială a listei creditorilor transforma societatea ce aparține grupului de firme coordonat de omul de afaceri sucevean Rozopol într-un caz cu totul special. Semnalam atunci că poate fi pentru prima dată în istoria insolvențelor din județul nostru când datoriile cele mai mari ale unei firme nu sunt către bănci, către stat ori către partenerii de afaceri, ci față de asociați, persoane fizice și juridice, ai societății aflate în insolvență. In mod concret, din cei 138,9 miliarde de lei vechi datorii la acea vreme, creditorii bancari sau firmele de leasing aveau de încasat în total 64,93 miliarde de lei vechi, respectiv 61,16 miliarde lei vechi trebuiau să fie încasați de Banca Transilvania în baza unui contrac,t de credit la care se adăugau încă trei miliarde de lei vechi conținute într-o linie de credit. Mai erau de plătit 772 de milioane de lei către Impuls Leasing IFN SA. Pe de altă parte, SC Ateco SRL, firmă care deține 75% din cota de participație la beneficii și pierderi și la care asociați, la rândul lor sunt SC Medical Technologie Transfer SRL, Cosmin Maxim, Philip Florin Rozopol, Adrian Iacob, Violeta Stefania Rozopol și Dan Gabriel Iacob, administrator cu puteri depline fiind Philip Rozopol, aveau de recuperat de la AUTOBITTI nu mai puțin de 55,46 miliarde de lei vechi. Lui Philip Rozopol personal i se cuveneau 7,3 miliarde de lei vechi, lui Iacob Adrian 1,3 miliarde lei vechi, administratorul Marius Liviu Trifina avea de încasat 1,16 miliarde lei vechi, Dan Gabriel Iacob – 845 de milioane, Cosmin Maxim – 667 de milioane, iar Anca Trifina – 461 milioane lei vechi. Medical Technologie Transfer, asociat persoană juridică la Ateco SRL – principalul asociat la AUTOBITTI – avea în 2013 de recuperat 274 de milioane de lei, SC Green Curier, unde asociat unic este Philip Florin Rozopol, avea de primit 1,13 miliarde lei vechi, iar Ice Distributions, cu asociați Liviu Emil Todoran, Philip Rozopol și Anișoara Ion, 30 de milioane de lei vechi. In total, asociații persoane fizice și juridice din grupul de firme coordonat de Rozopol aveau de încasat de la AUTOBITTI, când au cerut intrarea în insolvență a firmei, cu aproape patru miliarde de lei vechi mai mult decât banca și societatea de leasing, adică 68,64 miliarde de lei vechi. Spre comparație, Fiscul avea de încasat doar 1,11 miliarde lei vechi, iar restul creditorilor parteneri de afaceri de ordinul zecilor ai firmei intrate în septembrie 2013 în insolvență aveau datorii care abia dacă însumau 4,3 miliarde de lei vechi.

Cu ce se ocupau în 2013 firmele familiei Rozopol, creditoare la AUTOBITTI

Potrivit datelor publice preluate de pe site-urile de promovare a afacerilor, AUTOBITTI SRL, firma care nu va mai asigura din data de 1 ianuarie 2017 reprezentanța FIAT în Suceava, are ca obiect principal de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare – sub 3,5 tone, fiind, cum am spus, distribuitorul autorizat pentru județul Suceava al mărcilor Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep și Fiat Professional. Celelalte firme enumerate mai sus dețin domenii de activitate dintre cele mai diverse. Astfel, asociatul principal persoană juridică Ateco SRL are principal obiect de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predilectă de produse alimentare, băuturi și tutun. Green Courier SRL are principal obiect de activitate colectarea de deșeuri periculoase, Medical Technologie Transfer SRL se ocupă în principal de comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice, iar Ice Distribution SRL face intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun. Toate acestea, cu excepția AUTOBITTI, aveau până de curând sediul social la aceeași adresă din municipiul Suceava – Strada 22 Decembrie nr. 27, în cartierul Burdujeni. (Neculai ROSCA)