FORESTA, PE NĂSĂLIE. “Probabilitatea să ne prezentăm la meciul de sambata e aproape de zero”

In condițiile în care, în urma colectei publice pe care primarul Ion Lungu a inițiat-o săptămâna trecută pentru salvarea echipei, până ieri s-au strâns doar 2.650 de lei, conducerea clubului de pe Areni a anunțat aseară că “galben-verzii” au șanse minime să se mai prezinte la meciul pe care îl au programat sâmbătă, în deplasare, cu CS Afumați, în cadrul etapei a XXXIV-a a Ligii secunde la fotbal. “Probabilitatea să mergem la Afumați este aproape zero. Cred că am ajuns la capătul puterilor. Nu avem niciun fel de resursă în acest moment ca să putem face această deplasare și cel mai probabil mâine (n.r. – miercuri) vom anunța Federația Română de Fotbal că nu ne putem prezenta la acest meci. Din păcate, acest scenariu era destul de previzibil în ultima perioadă, însă am sperat că vor mai fi oameni care să vină alături de noi și să ne sprijine. Acest lucru din păcate nu s-a întâmplat”, a anunțat președintele Consiliului de Administrație al clubului Foresta, Andrei Ciutac. Foresta a ajuns în situația de a nu se mai putea prezenta la meciuri și din vina Primăriei și a Consiliului Local, care nu au mai virat în conturile clubului ultima tranșă în valoare de 235.000 de lei din bugetul promis pe 2016. Din această cauză, echipa de fotbal a rămas la începutul anului fără principalul vector de imagine, este vorba de fostul internațional Dorin Goian, care și-a înaintat demisia din funcția de președinte. Ulterior au părăsit corabia și antrenorii Cristi Popovici și Marius Gireadă, dar și directorul sportiv Dănuț Perjă. Foresta mai are de disputat cinci meciuri până la finalul actualului sezon al Ligii a II-a, primul dintre ele fiind programat sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, cu CS Afumați. (Dănuț CHIDOVET)