Festivalul Păstrăvului va avea loc în mini-vacanța de 15 august, la Ciocănești

Pe parcursul celor patru zile de festival participanții se vor putea bucura de concursuri de pescuit, spectacole de muzică populară, un târg de artizanat, precum și alte întreceri sportive

Comuna Ciocănești va găzdui în perioada 12-15 august cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Național al Păstrăvului, organizat de Consiliul Local Ciocănești, Primăria Comunei Ciocănești și Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina.

Manifestările din cadrul festivalului vor debuta sâmbătă,12 august, începând cu ora 7:00 atunci când se va da startul primei manșe a concursului de pescuit. Incepând cu ora 11:00, pe Platoul Stefan cel Mare va avea loc deschiderea „Târgului artizanilor”; de la ora 12:00 va avea loc, la Casa de Cultură „Florin Gheucă” simpozionul „Provocările acvaculturii moderne”; la ora 14:00 este programat vernisajul expoziției de acuarelă „Bistrița aurie” a lui Radu Bercea, urmat de plecarea plutelor pe Bistrița Aurie la ora 15:00 și un spectacol de muzică și poezie dedicat pescarilor susținut de Sorin Poclitaru, Mihăiță Rusu, Stefania Iacob și invitatul special Nicu Alifantis. Programul zilei de luni se va încheia la ora 21:30 cu un foc al pescarilor.

Ziua de duminică va debuta la ora 7:00 cu cea de-a doua manșă a concursului de pescuit; începând cu ora 9:00 va avea loc o incursiune în munții Suhardului la mănăstirea Sf. Cruce și la stânile turistice; de la ora 14:00 va avea loc vernisajul expoziției de pictură tradițională pe sticlă la finalul taberei susținută de artista plastică Maria Constantinescu; începând cu ora râul Bistrița Aurie va fi populat cu păstrăv de către SC Păstrăvul Auriu Vatra Dornei, iar la ora 15:00 este programată festivitatea de premiere a concursului de pescuit. Incepând cu ora 16:00 va avea loc deschiderea oficială a festivalului, ocazie cu care va fi dezvelit monumentul lui Stefan cel Mare și Sfânt, iar enoriașii parohiei Botoș, împreună cu preotul Mihai Tehaniuc vor interpreta sceneta „Stefan cel Mare”. De la ora 17:00 va urma prima parte a spectacolului „Ridică-te Stefane și vezi-ți fiii” susținut de Grupul Folcloric „Dor Bucovinean” Siret; Ansambul „Floricică de la munte” Piatra Neamț, Grupul folcloric „Flori de măr” Râșca, Laura Maria Niculiță și Laura Erhan, invitat special Grigore Leșe. Ziua de dumincă se va încheia la ora 21:30 cu focul plăieșilor.

Manifestările zilei de luni vor începe la ora 8:00 cu o acțiune de ecologizare a râului Bistrița aurie; de la ora 11:00 se va desfășura pe stadionul Suhardul cea de-a treia ediție a manifestării sportive „De la hapuc la oină”. La ora 15:00 mai multe plute vor pleca pe râul Bistrița Aurie, iar de la ora 19:00 doritorii vor putea urmări partea a doua a spectacolului „Ridică-te Stefane și vezi-ți fiii” care va avea un program patriotic realizat de Andrei Păunescu, în cadrul căruia vor evolua Ansamblul Etno-Folcloric Stefan Vodă din Căpriana – Republica Moldova și Tudor Ungureanu, Ovidiu Purdea-Someș și taraful, Călin Brăteanu și Grupul vocal „Bucovina” – Calafindești, precum și de corala ISU Suceava. Seara de luni se va încheia la ora 21:30 cu focul plutașilor.

Programul ultimei zile de festival va începe la ora 8:00 cu oficierea Sfintei Liturghii la bisericile din comună și va comtinua la ora 13:00 cu un concurs gastronomic. Incepând cu ora 13:30 doritorii sunt invitați să participe la spectacolul folcloric „La hram cu voie bună” susținut de soliștii Grigore Gherman, Angelica Flutur, Andra Matei, Ansamblul Bistrița Aurie și nu numai. Festivalul se va încheia la ora 21:30 cu un foc de tabără.

„Festivalul Național al Păstrăvului, ca de altfel și Festivalul Național al Ouălor încondeiate sunt manifestări de tradiție la Cio­că­nești. Au debutat practic imediat ce a fost reînființată comuna în 2002 și ținând cont că ambele au ajuns la ediția a XIV-a, denotă faptul că s-au desfășurat an de an, cu o singură excepție, în anul în care au fost probleme date de inundațiile produse în Bucovina. De aceea, manifestările și de anul acesta ale Festivalului Național al Păstrăvului nu fac altceva decât să continue tradiția începută în 2002. Acest Festival Național al Păstrăvului 2017, ținând cont că se desfășoară la 15 ani de la reînființarea comunei și la 570 de ani de la urcarea pe tron a lui Stefan voievod include câteva activități dedicate exclusiv acestor momente de bilanț și anume: dezvelirea monumentului lui Stefan cel Mare și Sfânt, o idee care a existat încă de la prima ședință de Consiliu Local din Ciocănești, care a avut loc în 2002 și tot programul zilelor de 13 și 14 august de fapt este sub semnul istoriei, pentru că acest monument care s-a înălțat la Ciocănești ține cont și de legenda armurierilor lui Stefan, care au existat la Ciocănești”, ne-a declarat, ieri, primarul comunei Ciocănești, Radu Ciocan.

Acesta a precizat că pe perioada dsfășurării festivalului 90% din locuirle de cazare din comună au fost deja ocupate, urmând ca și cele rămase libere să se ocupe în zilele următoare, mai ales având în vedere că Guvernul a declarat zilele de 14-15 august zile libere. (Alexandra IONICA)