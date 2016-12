Festivalul Internațional de Teatru “Matei Vișniec” se va desfășura în 2017 la Suceava, sub patronajul Ministerului Culturii

Ministerul Culturii a emis ordinul pentru programul în care sunt cuprinse toate orașele europene care au participat la cursa pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. In program este inclus și municipiul Suceava u protocolul de colaborare cuprinde mai multe etape: acordarea patronajului Ministerului Culturii pentru un proiect de dimensiune europeană, care a făcut și face parte din programul de candidatură pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021

Ca urmare a participării la cursa pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii, Municipiul Suceava a încheiat cu Ministerul Culturii un parteneriat în cadrul căruia va desfășura mai multe activități menite să dezvolte potențialul cultural al orașului nostru. «Ministerul Culturii a emis ordinul pentru programul în care sunt cuprinse toate orașele europene care au participat la cursa pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. Acesta cuprinde mai multe etape: acordarea patronajului Ministerului Culturii pentru un proiect de dimensiune europeană, care a făcut și face parte din programul de candidatură pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021. Proiectul nostru, pe care îl vom demara sub patronajul Ministerului Culturii, este “Festivalul European al Artei Interpretative Contemporane – Zilele Teatrului “Matei Vișniec” – un festival al dialogului Cultural Est-Vest”. Este un festival internațional de teatru, care se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii. De asemenea, protocolul de colaborare mai prevede și inițierea unor programe de formare adresate atât managerilor, cât și programatorilor culturali, elaborarea unor publicații dedicate orașelor candidate pentru a contura profilul și identitatea lor și revitalizarea, în fiecare oraș, a unui cinematograf, lucru care la Suceava deja se întâmplă. Este un fapt de bun augur că, până la sfârșitul anului, au venit documente concrete pentru acest proiect Oraș European al Culturii cu orașele care au depus candidatura pentru Capitala Europeană a Culturii 2021, iar noi avem ca proiect important acest festival internațional de teatru “Matei Vișniec”», a arătat primarul Ion Lungu.

In ceea ce privește perioada în care se va desfășura festivalul, edilul Sucevei a spus că încă nu a fost stabilit calendarul de desfășurare a evenimentului și că încă se mai discută pe marginea acestui aspect. “Urmează să stabilim calendarul. Noi vrem să îl facem în vară, în lunile iunie-iulie, dar vom stabili calendarul concret cu cei de la Ministerul Culturii. Așa cum spuneam, cred că 2016 a fost un an bun din punct de vedere cultural la Primăria municipiului Suceava și spun cu documente concrete că a fost cel mai bun an din punct de vedere cultural de după Revoluție”, a concluzionat Ion Lungu. (A.I.)