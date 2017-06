Festivalul Internațional de Muzică „Blues ConFusion” se va desfășura între 29 iunie și 1 iulie

Evenimentul va avea loc la Cetatea de Sca­­un, precum și în alte locații din Suceava

Festivalul Internațional de Mu­zică „Blues ConFusion” , Su­ceava, a ajuns anul acesta la cea de-a opta ediție. Dedicat inițial memoriei lui Fani Adumitroaie, un nume important al mișcării de blues din România, „Blues ConFusion” s-a trans­­format în mod spectaculos dintr-un eveniment „in memoriam” într-un element din identitatea culturală suceveană, un eveniment cu în­sem­nătate națională, un fenomen regional comparabil cu festivalurile de gen din Europa. Pentru a încălzi publicul în așteptarea evenimentului, a fost lansat filmul „The Story, The City, The Blues – Suceava 2016”, un documentar dedicat edi­ției de anul trecut. Poate fi vizio­nat gratuit online pe Youtube și pe Facebook. Organizatorii au transmis că, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, evenimentul este și în 2017 posibil datorită asocierii cu Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Local Suceava, și parteneria­­tului cu Consiliul Județean Su­cea­va, prin Centrul Cultural Bucovina și Muzeul Bucovinei.

Si anul aceasta, gazda principală a concertelor din cadrul festivalului va fi Cetatea de Scaun, unde vor concerta câte 4 trupe pe seară, vineri 30 iunie și sâmbătă, 1 iulie 2017. Accesul publicului se face în aceste zile începând cu ora 17.00. In cele trei zile de festival vor fi organizate concerte și în alte locații din Suceava, precum urmează: joi, 29 iunie, Esplanada Casei de Cultură, ora 19.00 – Lansarea volumului Singular – A.G. Weinberger, urmată de un jam-session în aer liber. Vineri, 30 iunie, Cetatea de Scaun a Sucevei: ora 19:00 – Seminarul de Blues ; 19:30 – Axis ; 20:30 – Trans-Express ; 22:00 – A.G. Weinberger. Oscar Wilde Pub, ora 00:30: jam-session. Sâmbătă, 1 iulie, Cetatea de Scaun a Sucevei : 19:00 – Andrei Cerbu & The Crossroads; 19:30 – Marius Dobra Band; 20:30 – Joe Rusi; 22:00 – Matt Schofield. Oscar Wilde Pub, ora 00:30: jam-session. (O.S.)