Festivalul de Artă Medievală se va desfășura în acest an în perioada 15-17 august

“Festivalul de Artă Medievală, ediția 2017 va avea loc și în acest an în perioada 15-17 august. In ultimii 30 de ani, Primăria municipiului Suceava a fost principalul finanțator al acestui festival. Vom continua și în acest an să finanțăm, vom fi în continuare principalul finanțator. Primăria Municipiului Suceava va intra într-o asociere cu Muzeul pentru suma de 200.000 lei. Ne dorim în acest an participarea mult mai masivă și să dezvoltăm acest festival de la un an la altul, mai ales că este aproape singurul din țară care își mai desfășoară activitatea ca festival de artă medievală și, din câte știm, nici cel de la Sighișoara nu mai este ce a fost. Ca atare, noi vrem să îl transformăm într-un festival internațional, acest Festival de Artă Medievală. In primul rând să invităm de la Cetățile celelalte din Ucraina, din Moldova și alți parteneri”, a declarat ieri primarul Ion Lungu. (A. IONICA)