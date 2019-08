Cea de-a treisprezecea ediție a Festivalului de Artă Medievală „Ştefan cel Mare” a inceput joi seara prin celebra parada cu faclii. In jurul orei 20.30, din Obcini au plecat sute de participanti la Festival, in una din cele mai spectaculoase si numeroase asemenea parade de pana acum. Sute de suceveni sunt in strada admirand parada care merge pe traseul pe Obcini – George Enescu – Primarie – strada Ana Ipatescu si va ajunge pana la urma la Cetatea de Scaun.