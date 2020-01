Femeie moarta in urma unui accident petrecut la Molid

Luni dimineata, in jurul orei 8.30, pe DN 17, pe raza localitatii Molid a a avut loc o coliziune intre un microbuz si un autoturism. In microbuzul care tracta o platforma cu o masina se afla doar soferul. In urma impactului, femeia de aproximativ 60 de ani de la volanul autoturismului lovit a ramas incarcerata.

La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean.

Din nefericire, dupa ce s-a reusit extragerea soferitei din masina, medicii au fost nevoiti sa declare decesul acesteia.

Politistii urmeaza sa stabileasca modul in care s-a produs accidentul.