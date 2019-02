Femeie lovita mortal de un camion pe o trecere de pietoni din Burdujeni

Joi dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, un grav accident de circulatie s-a petrecut pe strada Gheorghe Doja, in zona Conlemn, din municipiul Suceava. O femeie de 69 de ani, din Suceava, a fost acrosata de un camion condus de un barbat de 50 de ani din Liteni. Din primele verificari ale politistilor, se pare ca femeia s-ar fi angajat in traversarea strazii Ghe Doja pe trecerea de pietoni cand a fost lovita de camion. Din pacate, dupa ce s-a incercat zeci de minute resuscitarea ei, femeia a decedat in ambulanta la 15.47.

Soferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ