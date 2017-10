Femeie lovită mortal de o mașină în timp ce traversa neregulamentar

O femeie de 60 de ani, care s-a angajat în traversare prin spatele unui tractor, a fost lovită mortal de o mașină care tocmai depășea tractorul parcat. Accidentul a avut loc la Dumbrava

La data de 5 octombrie 2017, la ora 07.40, Angela Grigore, de 21 de ani, din comuna Mălini, în timp ce conducea autoturismul Volks­wagen Golf pe DJ 209A, pe raza localității Dumbrava, comuna Cornu Luncii, pe direcția Cornu Luncii către Horodniceni, s-a angajat în depășirea unui tractor parcat pe carosabil și îndreptat spre Cornu Luncii, însă în momentul depășirii mașina a lovit-o cu partea din față pe Maria Mercorie, de 60 de ani, din localitate, care a pătruns pe carosabil prin spatele tractorului. În urma accidentului a rezultat decesul pietonului. Soferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero. În acest caz se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ucidere din culpă”.

In aceeași zi, la ora 15.24, Constantin Sănduleac, de 50 de ani, în timp ce conducea autovehiculul pe strada Cuza Vodă din municipiul Suceava, având direcția de mers către cartierul Burdujeni, în dreptul SC Ecotil a surprins-o și accidenta­t-o pe Tabita Sposob, de 18 ani, din comuna Udești, care s-a angajat în traversare prin loc nepermis și fără să se asigure, de pe partea stânga spre partea dreaptă având în vedere sensul de mers al mașinii. În urma impactului a rezultat rănirea pietonului. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero, după care i-au fost recoltate probe de sânge. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. (D.Z.)