Femeie de 81 de ani, gasita moarta in casa cuprinsa de un incendiu. Este a patra victima facuta de foc in aceasta saptamana

Vineri dimineata, incepand cu ora 8.00, militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Fântânele, au intervenit cu trei autospeciale și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la o gospodărie din satul Stamate, comuna Fântânele. La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare la construcțiile învecinate. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, pompierii militari au găsit în interiorul locuinței trupul carbonizat al proprietarei (81 ani).

Au ars casa de locuit pe o suprafață de 50 mp, obiecte de mobilier și alte obiecte de uz casnic. Flăcările au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului căzut din soba cu acumulare de căldură. Incendiul a fost lichidat la ora 10:20, iar pompierii au salvat anexele gospodărești și o altă casă de locuit, din aceeași gospodărie.

Reamintim faptul ca tot in aceasta saptamana, in noaptea de luni spre marti, doi batrani – o femeie de 82 de ani din Valea Putnei si un barbat de 85 de ani din Siret – au murit in urma a doua incendii, primul la un gater si al doilea la o gospodarie. La Valea Putnei, luni noaptea, a ars un gater, iar proprietara acesteuia, o batrana în vârstă de 82 de ani a suferit un atac de panică. Ulterior, femeia a intrat în stop cardio-respirator. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de către echipajele SMURD și SAJ, femeia a fost declarată decedată.

Marti dimineata, la Siret, trupul carbonizat al unui batran de 85 de ani a fost gasit de pompieri in timp ce stingeau incendiul izbucnit la o casa de locuit.

Marti seara, niște rufe puse la uscat au căzut pe un termoșemineu intr-o incapere a unei locuinte din Salcea. O fetita de un an si doua luni a fost scoasa de pompieri in stop cardio-respirator din casa, dar, cu arsuri pe 70-80% din corp, micuta a murit in drum spre un spital din Iasi. Frățiorul ei, în vârstă de doi ani și jumătate, este internat și el în stare gravă.

Pompierii militari suceveni reamintesc cetăţenilor recomandările privind adoptarea măsurilor pentru prevenirea incendiilor din această perioadă:

La exploatarea instalaţiilor electrice

Nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;

Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;

Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

Nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;

Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecţiuni;

Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă.

La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură

Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare;

Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi se va evita supraîncărcarea acesteia;

Este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;

Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

Sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă;

În faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;

Nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

Copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;

La construcţia unei sobe, se va avea în vedere ca fundaţia proprie a acesteia să nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planşeelor;

În camerele în care încălzirea se realizează cu sobe este interzisă curăţirea cu substanţe inflamabile a duşumelelor şi a oricărui obiect;

Cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.

Foarte important!

Pompierii militari suceveni solicită cetățenilor să anunțe orice situație care poate pune în pericol viața, bunurile sau mediul, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112!