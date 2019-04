Femeie de 30 de ani din Radauti, ucisa la Timisoara de iubitul gelos

O femeie în vârstă de 30 de ani a fost găsită moartă, marţi, în zona depoului de locomotive din Timişoara, după ce a fost înjunghiată de mai multe ori cu un cuțit de un bărbat. Principalul suspect a fost inca de la inceput fostul concubin al femeii, care a reușit să fugă înainte de sosirea echipajelor de poliție.

Poliţiştii l-au prins miercuri dimineata pe Florin Scripcariuc, bărbatul de 33 de ani, tot din Radauti, acuzat că şi-a ucis fosta iubită în depoul CFR din Timişoara. Femeia în vârstă de 30 de ani a murit după ce a fost lovită de patru ori cu un cuțit, de două ori zona toracică și de două ori zona cervicală, fiind atinsă la un plămân și la o arteră.

Barbatul a fost depistat in trenul Timisoara – Iasi cu care intentiona sa plece in aceasta dimineata. A fost incatusat si dus la audieri. Imediat după ce a fost prins, bărbatul a recunoscut fapta, declarând că a fost foarte gelos. Bărbatul a fost reţinut şi dus la audieri. Sub escorta Poliţiei, tânărul a spus că a fost orbit de gelozie. „Am fost gelos. O iubeam. M-a sunat la telefon să aud cum face dragoste cu băiatul din depou”, a declarat tânărul, care a mai spus că imediat după crimă a aruncat cuţitul şi s-a dus în Gara de Nord din Timişoara.

O martoră a povestit cum a avut loc crima. „Una dintre femeile care a văzut cum s-a petrecut asasinatul a povestit că victima ”m-a sunat pe mine pe la prânz și mi-a zis ăla a venit, mă urmărește și e beat. Eu când am venit spre clădire l-am văzut pe pod. Nici n-am vorbit mult, în 20 de minute a apărut la colț aici, la doi metri de bancă. N-a zis nimic, doar a fugit spre bancă și a înjunghiat-o direct. Ea a apucat să zică doar Florine, lasă-mă-n pace”, a declarat martora pentru pressalert.ro.

Conform opiniatimisoarei.ro, femeia era din Radauti, judetul Suceava, si lucra ca femeie de serviciu la firma ce asigura curatenia in vagoanele de tren, iar fostul ei iubit era somer de doua luni de cand i se desfacuse contractul de munca de la aceeasi societate. Cei doi aveau impreuna un copil de numai 2 ani, care se afla intr-un centru de plasament. Iar femeia ucisa mai are alti 3 copii mici, din alte relatii, care sunt, de asemenea, in grija statului.