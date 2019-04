Femeia acuzată de răpirea propriei fiice a fost eliberată și e decisă să-și recupereze copilul

Raluca Iacobeț, de 41 de ani, originară din Sibiu, a stat două săptămâni în arestul IPJ Suceava, iar fetița ei a petrecut o noapte la Centrul de Plasament “Micul Prinț”, după ce au fost luate de către polițiști, de la Mănăstirea Putna. Copila a fost predată tatălui ei și dusă în Suedia. Femeia cere ajutor autorităților române pentru a-și recupera copilul. “Mi-a rămas doar o rochiță și multe amintiri”, a povestit cu lacrimi în ochi, Raluca Iacobeț

Raluca Icobeț, femeia în vârstă de 41 de ani, din Sibiu, care a fost acuzată de concubinul ei că si-ar fi răpit copilul din Suedia, a fost eliberată din arestul IPJ și vrea să ceară sprijin autorităților române pentru a-și recupera fetita. Povestea Ralucăi pare desprinsă dintr-un film, unul destul de prost și trist. A plecat din țară, în urmă cu 13 ani, după o căsnicie eșuată și cu un băiețel de șase ani după ea. “M-am decis să plec. Munceam pe bani foarte puțini și nu puteam să-i ofer copilului mare lucru. Am ajuns în Suedia. L-am luat cu mine, nu m-am gândit o clipă să-l las acasă. A început acolo clasa I iar eu am început să muncesc. Incet, încet ne-am obișnuit și lucrurile mergeau bine. Munceam la un spital, infirmieră. După o perioadă l-am cunoscut pe tatăl fetei mele. El este norvegian cu reședință în Suedia. Relația a început frumos, l-am ajutat să se angajeze la spitalul unde lucram eu, el nu lucra la acea vreme. Am rămas însărcinată și am născut o fetiță. A fost de acord să o botezăm pe Andrea, în religia creștin-ortodoxă, dar când i-am cerut să se boteze și el și să ne cununăm, totul s-a schimbat brusc. Eu îmi doream să fiu cu inima împăcată în fața lui Dumnezeu. Atunci am realizat că nici fiul meu nu mă mai înțelege și mă judecă. I-a dat lui dreptate în totalitate, spunând că eu sunt fanatică și că Dumnezeu nu există, e doar o legendă. Se cunoaște că a început școala de mic acolo. Cultura și concepțiile lor au fost mai puternice decât ce l-am învățat eu acasă. Asta s-a întâmplat în urmă cu doi ani. Atunci am luat fetița și m-am mutat separat”, ne-a povestit cu voce tristă și gâtuită de lacrimi, Raluca.

De atunci a debutat calvarul femeii. Fostul concubin a început să o urmărească, să-i spargă conturile de mail și cele de pe rețelele de socializare, pentru a vedea tot ce face. “Stia până și ce site-uri accesez, prin contul de gmail. Chiar dacă nu mai locuiam împreună, mă simțeam extraordinar de urmărită și terorizată. Viața mea a devenit o teroare”, a continuat femeia. Norvegianul nu s-a mulțumit doar cu faptul că i-a violat intimitatea și a continuat aceste jocuri pentru a o face să creadă că este nebună. “Trăiam într-o permanentă teroare. Din acest motiv am decis să plec. Nu am vrut să-mi implic familia și nu m-am dus la Sibiu. Stiam de Mănăstirea Putna și m-am refugiat acolo”, și-a continuat povestea Raluca Iacobeț. Liniștea femeii la mănăstire însă nu a ținut mult pentru că reprezentanții lăcașului au raportat imediat faptul că o femeie cu un copil de șase ani, s-a refugiat la ei și susține că nu are acte.

Reamintim că imediat după plecarea ei din Suedia, soțul, de origine norvegiană, a raportat organelor legii, răpirea, în Codul Penal suedez, fiind infracțiunea de răpire agravantă a copiilor de către părinți. Pe numele acesteia a fost emis un mandat internațional de urmărire și arestare, iar în baza acestui mandat, femeia a fost ridicată de la Mănăstirea Putna, împreună cu fetița. “Au venit polițiștii la mănăstire și mi-au pus cătușele. M-au dus la secție și am dat declarații peste declarații. Au completat o groază de hârtii. S-au purtat frumos cu mine, unii chiar aveau lacrimi în ochi, le era milă de situația în care mă aflam, dar am înțeles că trebuie să-și facă treaba. După ce am plecat de la Poliția Marginea, mi-au explicat că trebuie să ducă fata la un orfelinat pentru că eu sunt arestată. Acolo mi-am îmbrățișat ultima dată copila. I-am spus că plec să-i cumpăr bomboanele preferate și am lăsat-o cu niște oameni care nu știu norvegiană. Fetița mea nu vorbește românește, iar gândul că nimeni nu o va înțelege, m-a omorât”, a mai povestit Raluca Iacobeț, femeia acuzată de răpire.

Așa a ajuns aceasta în arestul IPJ, reținută pentru 24 de ore. A doua zi, în fața judecătorului, a primit control judiciar dar pentru că nu avea unde să locuiască în Suceava și nici orașul nu-l putea părăsi a optat pentru privarea de libertate și a rămas în arest pentru încă zece zile. In tot acest timp, fratele femeii, Cătălin Stefănescu, și-a anunțat cumnatul din Suedia că fiica sa este într-un orfelinat din Suceava iar acesta nu a stat deloc pe gânduri, și cu primul avion a venit și a luat copilul. “Fetița nu are și cetățenie română, deci nu am putut face nimic, am predat-o tatălui, după ce a petrecut o noapte la Centrul de Primire a Copilului în regim de urgență “Micul Prinț””, a declarat Nicoleta Daniliuc, purtător de cuvânt în cadrul DGASPC Suceava.

Inainte de a părăsi Suceava, bărbatul de origine norvegiană, a vizitat-o pe fosta concubină, împreună cu fetița, în arestul IPJ. “A venit și mi-a spus că am primit ceea ce merit. Mi-am văzut fetița prin geamul de la arest. Nu înțelegea micuța ce se întâmplă dar a plâns că nu pot s-o iau în brațe. Nu știu când o voi mai vedea. Mi-a rămas o rochiță de-a ei, și multe amintiri”, a completat Raluca.

Femeia a fost eliberată, deoarece în Codul Penal din România nu există un corespondent al infracțiunii de care este acuzată în Suedia și vrea să-și recupereze fiica. “Nu prea știu de unde să încep dar nu pot să renunț la copilul meu. Am doi copii în Suedia pentru care trebuie să lupt. Am băiatul de 20 de ani, care acum crede că le știe pe toate și este influențat dar cu siguranță are nevoie de mamă. Voi încerca să obțin cetățenia română a fetiței. Copila trebuie să stea lângă mamă”, și-a încheiat povestea tristă, Raluca Iacobeț.

Femeia a plecat spre Sibiu, unde o așteaptă familia, mai exact, mama și un frate. Nu are vreo sursă de venit dar are o casă a ei și multă dragoste pentru copii. (Cristina RUSTI)