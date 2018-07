Fața unei paciente de 75 de ani tăiată cu drujba, recompusă după o intervenție complicată de un medic sucevean

Când a ajuns la spital, femeia sângera abundent și avea fața tăiată până în dreptul gurii, cu un ochi scos din orbită u în urma unui accident casnic, femeia a fost lovită cu drujba chiar de soțul ei. Medicul sucevean a reușit să prindă ochiul scos din orbită pacientei. «Totul a fost secționat, de la retină până la sinus. Partea cea mai gravă este că lipsesc practic bucăți de os, iar intervențiile chirurgicale viitoare vor fi foarte dificile. Este unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de care am avut parte de când profesez», mărturisește dr. Andrei Cristof

O femeie de 75 de ani din localitatea Dolhești a ajuns ieri după-amiază în stare gravă la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean, după ce soțul ei i-a scos din greșeală un ochi cu o drujbă. Totul s-a întâmplat în timp ce bărbatul în vârstă de 79 de ani tăia lemne în curtea casei, iar soția sa a vrut să ia un braț de lemne, de la spatele lui. Se pare că bărbatul nu a văzut-o, iar drujba din mâinile acestuia s-a oprit în capul femeii.

Pacienta a ajuns întâi la Spitalul Municipal Fălticeni, dar din cauza stării sale extrem de grave, medicii au luat decizia trasferului către spitalul sucevean, unde a fost preluată de medicul Andrei Cristof. După o intervenție chirurgicală complicată, medicul sucevean a reușit să oprească hemoragia și să prindă ochiul pacientei, urmând ca aceasta să fie transferată la Clinica BMF a Spitalului “Sf. Spiridon” din Iași. In momentul în care pacienta a ajuns la unitatea spitalicească suceveană sângera abundent și avea fața tăiată, până în dreptul gurii, cu un ochi scos din orbită. “Ochiul i-a fost practic aruncat afară și totul a fost secționat, de la retină până la sinus. Partea cea mai gravă este că lipsesc practic bucăți de os, iar intervențiile chirurgicale viitoare de care va avea nevoie pacienta vor fi foarte dificile. Este unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de care am avut parte de când profesez. Imi amintesc că a mai venit, cu ceva vreme în urmă, un bărbat lovit de un cal, care avea fața zdrobită”, am aflat de la medicul stomatolog Andrei Cristof.

Şansele ca această femeie să mai vadă cu ochiul respectiv sunt aproape nule, după cum reiese din declarațiile cadrelor medicale care au îngrijit-o. (C.R.)