Fata de 14 ani, moarta in urma unui accident petrecut ieri aproape de Radauti. Soferul, un baiat de 18 ani, in stare grava la spital

Miercuri, 6 noiembrie 2019, in jurul orei 17.00, J. Valerian, de 18 ani, din Șaru Dornei, conducea autoturismul Seat Toledo, , pe D.J. 178 F, în afara municipiului Rădăuți, având direcția de deplasare dinspre localitatea Măneuți spre Rădăuți. În calitate de pasager, pe scaunul din dreapta față al autoturismului se afla Luchian Valentina, de 14 ani, din mun. Vatra Dornei. Ajungând la intersecția cu D.J. 178 C, susnumitul nu a observat indicatorul ”STOP” și a pătruns în intersecție, intrând violent cu autoturismul în șanțul ce desparte D.J. 178 C de spațiul verde.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul pasagerei Luchian Valentina Oltița (constatarea decesului fiind făcută la Spitalul Rădăuți) și vătămarea corporală a șoferului care a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Rădăuți, fiind transferat la Spitalul Județean Suceava.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ulterior recoltându-se mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „ucidere din culpă” și „vătămare corporală din culpă”.