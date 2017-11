Fasole și cârnați, doar contra cost, de Ziua Națională

Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, care a spus că la nivelul întregii țări Curtea de Conturi a considerat că fasolea oferită gratuit de primării este în afara legii

Primarul Ion Lungu a făcut o trecere în revistă manifestărilor ce se vor desfășura în preajma Zilei Naționale a României. Astfel, sărbătoarea va debuta la Suceava cu o ceremonie militară. La ora 15.00 va fi deschiderea oficială a Târgului de Crăciun. “Va fi fasole și vin dar contra cost. Primăria a avut o intenție în acest sens dar am avut discuții cu primarii din țară , peste tot unde s-a dat faslole și cârnați, i-au întrebat Curtea de Conturi. Noi ne organizasem deja dar având o discuție cu colegii primari din țară, peste tot unde s-au dat fasole și cârnați, le-au imputat Curtea de Conturi. Acestea se pot da din donații și sponzoriri, am avut discuții în acest sens dar într-o discuție cu alți zece primari mi s-a transmis – domnule primar stați deoparte fiindcă vine Curtea de Conturi”, a spus Ion Lungu. In acest context, primarul municipiului Suceava i-a “rugat” pe cei comercianții care au preluat căsuțele repartizate de la primărie “să aducă fasole de post, cârnați, vin, contra cost, pentru doritori”. (N.R.)