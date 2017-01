Fără hrană și înghețați de frig, câinii de la un adăpost privat din Suceava hăituiesc trecătorii

Câinii de la adăpostul “Bruno Pet”, administrat de Eugenia Ies, nu sunt ținuți în țarcuri și umblă flămânzi pe stradă, atacând trecătorii



In timp ce câinii din adăpostul Pri­măriei din lunca Sucevei au condiții decente pentru această perioadă, pa­tru­­­­pedele de la adăpostul “Bruno Pet” umblă liberi pe străzi și atacă trecătorii. Administratorul acestui adăpost, Eugenia Ies, se pare că a improvizat aceste padocuri fără auto­rizațiile necesare, iar acum, când temperaturile indicate de termometru sunt dintre cele mai scăzute, animalele sunt ținute fără hrană și fără vreo posibilitate de a se încălzi. “Sunt ținuți fără hrană, fără apă și nu au cum să se încălzească. Noi, pentru câinii de aici, am primit și prosoape să le punem în țarcuri, fân și hrană. Dar doamna de alături trece foarte rar pe aici, nici nu-mi amintesc când a fost ultima oară să le dea mâncare. Câinii nu sunt ținuți în țarcuri, îi lasă liberi și îi terorizează pe angajații de la CET. Au obiceiul să atace trecătorii și noi ne temem de ei”, ne-a povestit un angajat al Adăpostului de câini din lunca Sucevei, adăpost subordonat Primăriei Suceava. Chiar dacă pe parcursul timpului administratorul adăpostului “Bruno Pet” a încercat să pozeze într-un înfocat iubitor de animale, acum, când animalele au nevoie mai mult decât oricând de hrană și o sursă de încălzire, acestea sunt lăsate de izbeliște. In adăpostul Primăriei sunt aproape 1.000 de câini, de la pui de câteva luni până la câini bătrâni și bolnavi. In această perioadă, animalele au avut parte de condiții mai mult decât decente, fiind hrăniți și îngrijiți corespunzător. (Cristina RUSTI)