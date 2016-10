Fantomele firmei Pfeiffer inca mai bântuie cartierele din Suceava

Firma germană cooptată de ACET pentru modernizarea rețelelor de apă și canal a adus aceste structuri la câțiva metri de scara blocului, a încasat banii și a plecat. La mai multe blocuri din centrul Sucevei s-au realizat cămine de racord, s-au pus apometre, care însă nu sunt funcționale. conducerea ACET spune că așa a fost proiectul. Primăria cere explicații fiindcă cetățenii au aflat între timp că dacă vor să beneficieze de “favorul” oferit de Uniunea Europeană prin ACET și firma Pfeiffer privind contorizarea corectă a consu­mu­­lui de apă la nivel de scară de bloc, trebuie să scoată din buzunar sute de lei de apartament pentru a se racorda la beneficiile noii inves­tiții. In caz contrar, vor rămâne robi ai sistemului semi-paușal, pe baza căruia funcționează ACET, firmă cu acționar majoritar Consiliul Județean Suceava, dar care a devenit între timp operator unic regional pentru apă și canal în județul Suceava și în împrejurimi

Reprezentanți ai câtorva asociații de proprietari din zona centrală a municipiului Suceava, printre care Asociația de Proprietari 1 Parc, dar și Asociația de Proprietari 24, au reclamat la Primăria municipiului reședință de județ un aspect care este greu de explicat. Este vorba despre o investiție mult lăudată și de multe ori mult criticată de municipalitate. Este vorba des­pre lucrările de modernizare a infrastruc­turii de apă și canal în municipiul Suceava, dar și în alte localități din județ, realizate de firma nemțească Pfei­ffer, câștigătoare a licitației organizate de SC ACET SA Suceava, devenită de câțiva ani operator regio­nal în activitatea de apă și canal, stăpân al acestei activități în majoritatea localităților din județul nostru și din județele vecine.

Provenită din vechiul RAUCL Suceava și mai înainte de 1989 din IGCL – Intreprinderea de Gospodărie Comunală și Locativă, ACET, firmă în­ființată de Consiliul Local Suceava, de­semnată să aibă grijă de aprovizio­na­rea cu apă și gestionarea sistemului de canalizare din Suceava, și-a depășit maeștrii, precum ucenicul vrăjitor din textele vechi. In acest moment, miile de oameni care au nevoie de apă la ro­binete în municipiul Suceava au de­ve­nit simplă statistică pentru gestionarii marii afaceri ACET, condusă de Stefan Groza. Din punctul lor de vedere, gestionarea fondurilor europene conform unor proiecte redactate în birou, chiar dacă acești bani nu aduc niciun dram de folosință reală “adresanților”, este în sine suficientă.

Președintele și administratorul Aso­cia­ției de proprietari nr. 1 Parc, Florea Bordianu și Elisabeta Otrocol, au depus la Primăria municipiului Sucea­va o sesizare în care au arătat că în ur­ma reclamațiilor proprietarilor din mai multe blocuri nu s-a ajuns nici după un an de la finalizarea lucrărilor de reabi­litare prin fonduri europene a rețelei de apă potabilă la o rezolvare foarte sim­plă – racordarea la apă rece pe fiecare scară de bloc. “Comitetul executiv al Asociației de proprietari nr. 1 Parc Suceava, în urma reclamațiilor proprietarilor, reclamă modul defectuos în ceea ce privește reabilitarea pe fonduri europene a rețelelor de apă rece a următoarelor blocuri: A10, de pe strada Ana Ipătescu, scările A, B, C,D,E; B1 de pe strada Mitropoliei, scările A, B, C; B2 de pe strada Ioan Vodă Viteazu, scările A, B, C. La toate aceste blocuri s-au executat cămine de racord la fiecare scară de bloc, au fost montate apometre în cămine, dar nu s-a făcut racordul cu rețelele de distribuție din clădire. Firma constructoare Pfeiffer, susținută de conducerea ACET, a motivat că aceste lucrări nu au fost prinse în proiect, racordul făcându-se pe vechiul amplasament. Am trimis adrese și la SC ACET SA și am primit răspuns că racordarea rețelelor de apă la fiecare scară de bloc cade în sarcina proprietarilor. Rugăm un răspuns concret, întrucât avem diferențe mari la consumul de apă rece, iar proprietarii nu mai vor să plătească aceste mari diferențe”, se arată în scrisoarea adresată Primăriei de conducerea Asociației nr.1 Parc.

Pierderi lunare de 768 de metri cubi într-un singur bloc în care contorizarea la nivel de scară plătită cu bani europeni nu funcționează

Din aceeași zonă, sucevenii care sunt proprietari de apartamente în blocurile din Asociația 24, de pe bulevardul Stefan cel Mare (arteră rutieră în continuarea bulevardului Ana Ipă­­­­tescu) reclamă același lucru. Faptul că nu pot să li se cuantifice cheltuielile pe scară, iar de la asociație vin lunar liste de cheltuieli din care rezultă că s-au consumat sute de metri cubi de apă în plus față de raportările cinstite ale lo­ca­tarilor de bună cre­dință, în baza propriilor măsu­rători cu apometrele din apartamente, a produs de asemenea nemulțu­miri. La un singur bloc, de exemplu, din cadrul asociației mai sus amintite, s-a înregistrat de către apo­metrul instalat de Pfeiffer – ACET un consum cu 768 de metri cubi, mai mare decât cel evidențiat în apometrele din apartamente, într-un bloc cu 80 de apartamente, ceea ce ar însemna un consum lunar de aproximativ 10 metri cubi pentru fiecare locuință în parte.

Viceprimarul Marian Andronache: “O treabă începută și neterminată”

Viceprimarul municipiului Sucea­va, Marian Andronache, a confirmat faptul că a primit mai multe sesizări din partea unor cetățeni care locuiesc în blocuri din zona centrală a orașului. “Am constatat că problemele ridicate se confirmă. Ca specialist în domeniu, m-am mirat că au fost executate cămine de branșament, dotate cu apometre, care nu sunt folosite. Am trimis o adresă către SC ACET SA, prin care am cerut să își exprime punctul de vedere asupra lucrărilor efectuate, pentru a se stabili dacă nerealizarea branșamentelor de scară constituie o greșeală de execuție sau una de proiectare”, a declarat viceprimarul Marian Andronache.

El a precizat că are știință despre faptul că la mai multe blocuri din municipiul Suceava, fiecare dintre acestea cu mai multe scări, proiectul de modernizare a alimentării cu apă nu și-a dovedit finalitatea întrucât, deși firma Pfieiffer a construit zeci de cămine subterane dotate cu apometre pentru fiecare scară de bloc în parte, acestea nu sunt funcționale. “Am transmis către SC ACET, prin aceeași adresă, să efectueze un calcul privind costurile de realizare a branșamentelor de la fiecare cămin către fiecare casă de scări în parte. Stim că această problemă ar trebui rezolvată de proprietari, dar încercăm să găsim o soluție pentru că mie mi se pare că este vorba despre o treabă începută și neterminată”, a concluzionat viceprimarul Marian Andronache. (Neculai ROSCA)